Mamma a 40 anni: “Prima non ero pronta. È stata un’esperienza favolosa, essere matura mi ha aiutato molto”

Le mamme che partoriscono a 40 anni sono sempre di più. A dirlo sono le statistiche, ma anche l’analisi fatta dall’Ospedale Del Ponte che racconta lo spaccato di una realtà in forte cambiamento.

Abbiamo deciso di raccogliere le storie di alcune di loro. Sono molte le donne che hanno voluto condividere con noi la loro esperienza di mamme “attempate” (sì, primipara attempata è un brutto termine, ma è la definizione usata nei reparti di ostetricia). Ve le proponiamo qui di seguito. Scorrete fino in fono all’articolo per leggerle tutte.

Mamma a 40 anni di un quinto bimbo. Quello più desiderato, quello più voluto. Quello vissuto con meno paure, meno ansie, perché l’hai già fatto, sei sopravvissuta, sai che puoi farcela, perché hai abbandonato il modello di iper controllo e ricerca della perfezione per abbracciare quello del godersi lentamente ogni momento. Il quinto, il più piccolo, che sapevi avresti coccolato all’impossibile perché sarebbe stato l’ultimo, a cui non avresti mai detto di no, che avrebbe dormito nel lettone per sempre.

Il più cercato, forse anche in maniera egoistica, per fermare un po’ il tempo che passa inesorabile, testimoniato dai compleanni con numeri sempre più alti dei fratelli maggiori. Per goderselo un po’ di più, con alle spalle gli anni del super lavoro.

Quello, o meglio quella, che si è addormentata troppo presto, ancora nella pancia, trasformandosi in un angelo durante un torrido caldo estivo. “Non batte più il cuore”. Cinque parole che sono da allora il prima e il dopo della nostra famiglia, che ne è stata travolta ma non sfasciata. Lei che è nata perfetta, con il viso dei fratelli, in un travaglio lungo e silenzioso, circondato da un dolore irreale. Ma che comunque è venuta alla luce, portando con sé affetto e amore che ci aiuta a lenire le ferite. un pensiero fisso nel quotidiano, dolce e amaro allo stesso tempo.

V.

——————————

Primo figlio a 33 anni e secondo figlio voluto a 41anni. Parti meravigliosi. Si ha maggior consapevolezza, stabilità economica ed equilibrio familiare. Le forze comunque vengono. I contro che a volte ti confronti con le mamme dei compagnetti che sono delle ragazzine rispetto a te… Gli altri aspetti negativi al momento non ne ho. Mia mamma ha avuto l’ultimo figlio a 47 anni. È riuscita vederci laureare, sposare e almeno i nipotini li ha visti (per poco purtroppo, ma li ha visti).

Lorena

—————————

Ho avuto il mio primo e unico figlio a 39 anni e 11 mesi. Sulla soglia dei 40 anni. Esperienza favolosa, gravidanza da manuale. Ho partorito a Busto Arsizio senza un ginecologo personale di riferimento ma tramite quello del servizio sanitario nazionale. Nessun problema durante il parto. Sto con mio marito da 13-14 anni. Lui l’avrebbe voluto subito ma io non mi sentivo pronta e non pensavo fosse il momento giusto finché alla fine mi sono convinta ed è arrivato subito nonostante l’età. I pro: hai una maggiore esperienza di vita e tutte le scelte che riguardano il figlio sono più ponderate, si è più maturi e si ha una posizione economica migliore. I contro: hai meno energia, meno tempo a disposizione per seguire un aspetto ludico, un ambiente lavorativo poco mamma-friendly anche da parte di colleghe donne, poi non hai più voglia di farne altri. Ho notato che le mamme della mia età sono molte.

Claudia

————————

Ho avuto mia figlia a 39 anni e 3 mesi. Prima non è arrivata! E’ stata una esperienza meravigliosa anche se ho avuto una gravidanza “controllata” perché Chiara non cresceva secondo protocollo. Fatta nascere in anticipo a 37+2 da parto naturale seppur indotto. Era una bimba piccolina di peso, ma forte sana e bellissima. Seguita all’Ospedale del Ponte di Varese, mi sono trovata bene. Fosse stata una mia scelta avrei partorito altre 10 volte…

Teresa

—————————

Una e sola figlia arrivata a 42 anni È arrivata quando è voluta arrivare. Ora ha 9 anni ma sono felicissima Nessun contro

Monica

—————————-

Un figlio a 36 anni, il secondo a 43: non riuscivo rimanere incinta ho provato senza risultato anche l’inseminazione. Mamma a 40 anni non è stata una scelta è capitato: prima l’università, la specializzazione (ai miei tempi significava studiare per 5 anni più altri 4 per la specializzazione. ero psicoterapeuta). Insomma il desiderio di un figlio è arrivato che avevo quasi 40 anni. Per il secondo invece la difficoltà è stata realizzare il mio desiderio: le terapie ormonali non sono una passeggiata, e i continui fallimenti… Poi per fortuna è successo e ho due figli sani, belli e felici. I pro: più consapevolezza, ma anche un po’ di fatica in più e più preoccupazioni per la salute del bambino.

Paola

—————————

Primo figlio, tanto cercato e finalmente avuto grazie alla PMA. Ho partorito a 39 anni. Il pro di avere un bimbo piccolo da adulta, è sicuramente di essere più consapevole avendolo cercato così tanto. Il contro forse di avere meno energie rispetto a 20 anni prima.

Sara

—————————-

Ciao a tutti, mi chiamo Valentina e ho avuto il primo figlio a 31 anni. Dopo 4 anni io e mio marito decidiamo di avere un secondo bambino e dopo 2 mesi di gravidanza ho avuto un aborto spontaneo. Da lì ho iniziato a non stare bene per altri quattro anni scoprendo poi di avere l’endometriosi. La mia fortuna è stata quella di trovare un bravissimo dottore che lavora al Ponte che ha subito trovato il problema e mi ha operata promettendomi che a breve sarei rimasta incinta e così è stato. Nel 2022 è nato il mio secondo bambino all’età di 39 anni. È vero è un po’ più faticoso, ma è comunque una gioia immensa che ti dà una carica e la forza di fare tutto.