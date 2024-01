Marciapiede e semaforo sulla 394, Casciago e Varese inviano il progetto ad Anas

Sicurezza sulla strada statale 394 tra Casciago e Varese, forse ci siamo davvero. Dopo un primo incontro effettuato a fine novembre 2023, nella giornata di martedì 9 gennaio 2024 il Comune di Varese, quello di Casciago e Anas si sono incontrati per una tavola rotonda che ha portato alla definizione di un progetto preliminare inviato alla società proprietaria della strada.

Una promessa che il sindaco di Casciago Mirko Reto e i suoi omologhi varesini avevano fatto mesi fa, dopo gli incidenti che si sono verificati nel tratto che collega Varese e Casciago, dall’Esselunga di Masnago a Luvinate, costeggiando farmacia, tennis club, bar e diverse attività commerciali. L’elenco di incidenti è lungo, tra pedoni investiti, auto finite contro la recinzione della floricultura Pozzi, senza dimenticare la tragedia di dicembre 2022 quando Guido Rossi, 63 anni, residente a Casciago, abituato a percorrere quel tratto di strada a piedi, fu “agganciato” dallo specchietto retrovisore di un’auto e sbalzato: morì il giorno seguente in ospedale. Da allora sono state diverse le richieste di intervento, le raccolte firme, gli appelli per trovare una soluzione.

La decisione è quella di realizzare la continuazione del marciapiede anche in territorio di Varese, con un attraversamento pedonale con semaforo a chiamata e illuminazione tra la floricultura e l’Esselunga, che diventerà il terzo attraversamento pedonale, dato che due ci sono già in Comune di Casciago in corrispondenza della farmacia e di bar/panettiere.

Il progetto è stato inviato ad Anas, con la richiesta dei due Comuni che sia la società a farsi carico dei costi (stimati in circa 250 mila euro) e con l’auspicio di un inizio lavori in tempi rapidi, magari già prima dell’estate.

«Siamo soddisfatti – spiega il sindaco di Casciago Mirko Reto -. Pur non essendo il tratto interessato nel nostro territorio ci siamo fatti parte attiva per riuscire ad arrivare ad un risultato. C’è stata un’ottima collaborazione con Anas e con il Comune di Varese. Ora speriamo che si proceda in tempi celeri».

«Il nostro ufficio strade ha elaborato un progetto che abbiamo condiviso con il Comune di Casciago e con ANAS – commenta l’assessore del Comune di Varese Andrea Civati -. Abbiamo chiesto concordemente ad Anas la realizzazione di tale opera con loro risorse, poiché la strada è di loro competenza, mettendo a disposizione tutte le nostre competenze tecniche».