Mastini, c’è un conto da regolare: all’Acinque Ice Arena arriva l’Appiano

È un gennaio senza sosta quello della IHL: archiviata la Gara1 dei quarti di finale di Coppa Italia (con i Mastini che hanno vinto a Feltre con qualche brivido finale), le squadre tornano ora in pista per la terza giornata della seconda fase prevista per sabato 13.

Tornati in tarda notte dal Bellunese, i gialloneri di coach Czarnecki sono chiamati a preparare un turno tutt’altro che semplice: all’Acinque Ice Arena (ingaggio iniziale alle 18,30) è infatti in arrivo l’Appiano, attuale quarta forza del Master Round ma squadra ancora in corsa per raggiungere le primissime posizioni. Sei i punti che dividono le due squadre (19 per il Varese e il Pergine, 13 per i Pirates) ma con una partita in meno per gli altoatesini che si candidano anche per tornare al PalAlbani in occasione delle finali di Coppa.

Nell’andata con l’Alleghe infatti, la squadra di coach Niko Marttila si è imposta in trasferta con un largo 5-0 con doppietta di Martin Graf e reti di Engl, Piechestein ed Erlacher: un campanello d’allarme per i gialloneri che comunque ben conoscono la caratura dei gialloblu altoatesini. L’Appiano infatti vanta un 2-0 negli scontri diretti contro Vanetti e soci: nella regular season espugnarono via Albani 3-4 ai rigori (foto in alto) e poi vinsero 3-2 al supplementare in casa propria.

Per l’appuntamento con i Pirati, i Mastini rimpolperanno i ranghi: rispetto alla partita di coppa rientrano i vari Perla, Fanelli, Raimondi e P. Borghi ma Czarnecki dovrà fare a meno di Andrea Schina, chiamato a scontare la prima di quattro giornate di squalifica. In attesa di eventuali riduzioni come richiesto dal ricorso inoltrato giovedì dalla società del presidente Bino. A rischio anche Bertin che lamenta un problema a un ginocchio e Perino che ha accusato un guaio muscolare nel riscaldamento a Feltre: due situazioni che comunque non sembrano di grave entità. Quel che è certa è la coppia di stranieri che sarà formata da Näslund in difesa e da Majul in attacco, perché Desautels non è ancora tesserato per via dei classici intoppi burocratici.

In pista si ripeterà il derby nordico tra un Varese “con l’accento svedese” (Czarnecki sul pancone e Näslund sul ghiaccio) e un Appiano che guarda alla Finlandia grazie alla presenza di coach Marttila e dell’accoppiata formata da Räisänen e Maekinen. A fischiare ci saranno Basso e Formaioni assistiti da Magliano e Brenna.