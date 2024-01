Mastini, il ritorno di Desautels: sarà ballottaggio per gli stranieri di Czarnecki

Ritorno improvviso ma importante in casa Mastini: la società del presidente Carlo Bino ha annunciato l’ingaggio di Mathieu Desautels, difensore canadese tra i grandi protagonisti dei successi ottenuti lo scorso anno dalla formazione giallonera.

Desautels, 28enne dell’Ontario, dopo aver lasciato Varese si era trasferito nel terzo campionato tedesco a Lindau dove ha fatto segnare buone statistiche (9 gol e 13 assist in 38 gare: numeri rilevanti per un terzino). Ora però si è riaperta la strada per tornare al PalAlbani e Mathieu – che ha lasciato un segno molto positivo tra i tifosi – ha trovato rapidamente l’accordo con il club giallonero.

Il ritorno del canadese va ad ingrossare le fila del contingente straniero a disposizione di Niklas Czarnecki che ora avrà tre uomini da far ruotare per due soli posti visto che il regolamento della IHL prevede la possibilità di mandare a referto al massimo due “transfert” per ogni partita. Da qui alla fine della stagione quindi il Varese dovrà operare il turnover che oltre a Desautels coinvolgerà lo svedese Erik Näslund (anch’egli difensore) e il messicano Hector Majul (attaccante). Val la pena ricordare invece che Max Pietroniro, che iniziò la stagione da canadese, da metà dicembre può essere schierato a tutti gli effetti tra gli italiani e quindi è fuori da questo discorso.

Il turnover è comunque una condizione piuttosto consueta nell’hockey su ghiaccio, perché i club si “assicurano” la possibilità di far ruotare i propri stranieri anche per far fronte a infortuni, noie fisiche o squalifiche. In questi giorni tra l’altro Majul è alle prese con un problemino al ginocchio e quindi potrebbe essere lui il primo a restare fuori, magari con qualche terzino spostato in avanti come accaduto di recente con Michele Vignoli in occasione del mach contro l’Alleghe.

La società ha quindi voluto dare a Czarnecki una possibilità in più per variare l’assetto della squadra in un periodo che si preannuncia fittissimo di impegni. I Mastini torneranno in pista giovedì 11 a Feltre per l’andata dei quarti di Coppa Italia per poi giocare sabato 13 in casa in campionato con l’Appiano. Martedì 16 di nuovo all’Acinque Ice Arena e di nuovo con il Feltre in un match delicatissimo, quello che dovrà dare al Varese la qualificazione alle final four di Coppa Italia previste il 20 e 21 gennaio. Il primo, grande obiettivo stagionale.