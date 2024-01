Mastini più forti delle assenze: il Varese stende 4-1 l’Appiano

Una sola squadra aveva concluso la regular season di IHL con un doppio successo ai danni dei Mastini: l’Appiano di coach Marttila. Ma i Pirates arrivati con il ruolo di “bestia nera” alla Acinque Ice Arena sono tornati in Alto Adige senza più quella “medaglia”. Davanti a quasi mille tifosi il Varese ha travolto gli avversari, mettendo da parte la stanchezza accumulata negli ultimi turni e dimenticando il fatto di giocare senza mezza squadra.

I ragazzi di Czarnecki calano il poker: 4-1 a dimostrare di avere tutte le intenzioni di ripetere la cavalcata di dodici mesi fa. Se n’è accorto l’Appiano, passato a condurre dopo appena 5′ di gioco ma poi rimasto lì, appeso a quell’unica rete, mentre i gialloneri colpivano con tutte le linee, implacabili e precisi. Due i gol di Max Pietroniro, una la rete sull’asse straniero Näslund-Majul (con il difensore a segno e il messicano in versione assistman), una la rete della vecchia guardia, la prima dell’elenco, arrivata dalla stecca di Pietro Borghi.

A proposito delle assenze: a Schina (squalificato), Desautels (straniero in più) e Allevato (lungodegente) si sono aggiunti in lista infortunati anche Perino, Bertin e Piroso che ha rimediato una botta al termine del match di Feltre giovedì. Mentre Perla è rientrato dopo la febbre ma ha lasciato la difesa della gabbia a Marinelli.

Insomma un’altra gran serata giallonera, nata – dicevamo – nel segno degli ospiti con Tombolato (disco intercettato ma non trattenuto da Marinelli) ma poi, col passare dei minuti, divenuta una festa varesina. Perché se l’avvio è stato diesel, il proseguimento è diventata una samba. Il Varese ha iniziato a martellare da lontano ma poi ha trovato il gol del pari con un rebound di Pietro Borghi, primo ad arrivare su un puck respinto da Paller nei pressi della gabbia.

L’1-1 del 20′ va già stretto ai Mastini, bravi a costruire negli ultimi minuti del primo drittel, meno bravi a finalizzare. Ma è questione di tempo: gioco fluido, buon pattinaggio e tante occasioni portano al raddoppio giallonero. Paller fa il possibile (anche in uno contro uno su Marcello Borghi) ma al 33′ capitola al termine di un’azione imbastita da capitan Vanetti e conclusa dalla bordata a segno di Pietroniro al gol numero 16 in stagione. Marcello vuole il gol ma trova il palo che non permette al Varese di allungare prima della sirena numero 2.

Ma, di nuovo, è questione di avere pazienza: i 2′ di penalità a Tilaro a cavallo dell’intervallo sono archiviati senza problemi dalla difesa di Czarnecki e quando – oltre il 50′ – arriva la primissima inferiorità dell’Appiano tocca a Näslund calare il tris con la più classica delle conclusioni da lontano. I Pirates non si arrendono, centrano a loro volta un palo ma poi si devono arrendere in via definitiva quando Marttila toglie Paller per avere il sesto uomo di movimento e Pietroniro sigla il 4-1 a porta vuota.

Vittoria doppiamente importante per i Mastini che, probabilmente, tagliano fuori i gialloblu dalla corsa al primato del Master Round e continuano a fare corsa d’alta quota. Il tutto a tre giorni dal ritorno dei quarti di Coppa Italia con il Feltre e – speriamo – a una settimana da quelle Finali per una coccarda che, da queste parti, tutti sognano di riguadagnare.