Matteo Cirigliano e il suo allievo Mattia portano Busto Arsizio (e Castellanza) ai “mondiali” di musical

E’ bustocco il miglior coreografo di musical. Un sogno inseguito per tanti anni, qualche volta osteggiato, altre incoraggiato. È quello di Matteo Cirigliano della Take Your Time di Academy di Castellanza, che da sempre ha fatto del musical la sua ragione di vita.

Il maestro ha portato i suoi allievi a partecipare al Musical day di Milano, il più grande concorso nazionale di musical giunto alla sua 17esima edizione e nel quale gareggiano centinaia di concorrenti.

Grande è stata la soddisfazione per la vittoria di Mattia di Marco, allievo di Matteo, che è arrivato primo nella sezione danza, con “mister Mistofelles”, tratto dal musical Cats.

Ancor più grande, però, è stata la sorpresa per Matteo: la giuria della manifestazione ha deciso di premiarlo con un importante riconoscimento, quello di miglior coreografo. Il premio permetterà a Matteo di volare a Londra, dove potrà partecipare al Move it, la più grande manifestazione al mondo legata alla danza e al musical.

«È stata davvero una grandissima sorpresa per me, un riconoscimento che mi ripaga di tutte le fatiche e i sacrifici che ho fatto in questi anni, nei quali mi sono scontrato anche con chi mi diceva che non ce l’avrei mai fatta, che non si può vivere d’arte e che stavo sprecando i miei anni migliori. Ed ora, invece, mi ritrovo a preparare i miei allievi in vista dei mondiali di settembre 2024». Queste le parole di un commosso Matteo, che mai come oggi sente di dover dare il meglio si sé. Questo riconoscimento per il giovane bustocco è solo l’inizio.