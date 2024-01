Maxicolpo alla Jeraghese: il ladro porta via 4mila euro

Furto “pesante” a Jerago con Orago ai danni della Jeraghese calcio: il 2 gennaio i responsabili della società sono tornati alla sede al centro sportivo di via Colombo hanno trovato la porta sfondata e la stanza messa a soqquadro.

Non da poco il bottino: un ladro ha infatti tagliato con il flessibile la cassaforte e ha portato via ben 4mila euro, «frutto della raccolta fondi avvenuta durante la cena natalizia, offerta dal settore giovanile, che serviva per pagare alcuni fornitori».

Sull’episodio indagano i carabinieri di Albizzate. Secondo una prima ricostruzione, il furto sarebbe avvenuto nella notte del 31 dicembre, «dalle ore 4.15 alle 05.00». Il ladro avrebbe agito da solo.

Non so no certo rari i casi di furti presso le strutture sportive, a danno della società, anche recentemente (in particolare nel Gallaratese). A Jerago con Orago da registrare invece, in questi giorni tra 2023 e 2024, l’effrazione al Teatro Auditorium.