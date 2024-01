“Mi rovina il muro col furgone”, corriere preso a legnate a Gravellona Toce

Consegne frenetiche dei pacchi con l’arrivo di Natale. Il via vai ad ogni ora, una corsa contro il tempo per soddisfare le richieste di clienti sempre più esigenti che sulle piattaforme comprano ogni genere di prodotti.

Ma c’è chi dice no. E succede il patatrac. Una persona è stata denunciata dai Carabinieri di Gravellona Toce per aver colpito alla testa con un bastone un corriere. L’aggressore si è giustificato dicendo che era stanco di vedere il muro della propria abitazione danneggiato da camion e furgoni che passavano davanti a casa sua.

È stato un periodo di intenso lavoro per i carabinieri di Verbania. Due le persone arrestate durante questo periodo di feste. Il primo è un 39enne residente in Ossola, portato in carcere dai carabinieri di Domodossola a seguito dell’ordinanza di aggravamento della misura cautelare degli arresti domiciliari, emessa dal Tribunale di Verbania. L’uomo, agli arresti domiciliari dalla fine dello scorso ottobre per reati legati allo spaccio di stupefacenti, era stato denunciato più volte per evasione. Pochi giorni prima di Natale è stato prelevato dalla propria abitazione e portato in carcere a Verbania.

Un altro arresto, questa volta dai carabinieri di Omegna, è stato compiuto la notte di Natale, quando i militari sono stati chiamati in un locale del capoluogo cusiano per alcuni dissidi. Durante le fasi di identificazione, un uomo, classe 1987, residente in provincia, senza alcun motivo apparente ha iniziato ad inveire contro i militari, insultandoli e minacciandoli, arrivando a liberare dal guinzaglio ed aizzare contro di loro il proprio cane, un american staffordshire. I Carabinieri sono comunque riusciti ad immobilizzarlo e portarlo in caserma, dove è stato dichiarato in arresto per violenza, resistenza, minaccia ed oltraggio a pubblico ufficiale, e, su disposizione del magistrato di turno, messo ai domiciliari.

Tra gli altri interventi: denunciato un giovane, classe ’99 per appropriazione indebita. Il ragazzo non avrebbe ottemperato all’ordinanza di confisca della propria autovettura, continuando ad utilizzarla indisturbato.

Sul fronte della sicurezza stradale, l’esito dei controlli è di 6 automobilisti denunciati per guida in stato di ebbrezza e altri 3 per essersi rifiutati di sottoporsi ad accertamento. Tra questi, il tasso più alto lo ha fatto registrare un uomo fermato a Premosello Chiovenda a bordo di una bicicletta, con un tasso alcolico di 2,99 g/l. Un altro automobilista è stato trovato positivo all’alcool test, con un tasso oltre il triplo del consentito, dopo essersi schiantato con la propria auto contro un altro veicolo parcheggiato a Craveggia. Sette sono state invece le persone segnalate alla Prefettura di Verbania perché trovate in possesso di modiche quantità di hashish, marijuana e cocaina.