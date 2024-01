Michaela ed Elena, un selfie al giorno, da dieci anni, dalla cima del Campo dei Fiori

Non poteva mancare anche questa mattina la foto della camminata al Sacro Monte, quella del primo gennaio 2024. La foto arriva quasi ogni giorno ormai da diversi anni. A Varesenews quasi l’aspettiamo. Loro sono Michaela Tedde ed Elena Colombo, meglio conosciute come “le Guardiane del Campo dei Fiori”.

Ogni mattina, in qualunque giorno dell’anno, che piova o ci sia un caldo torrido, loro “scalano” la collina varesina e in cima si scattano un selfie. E anche questa mattina è arrivato, con questo messaggio: “Come iniziare bene la giornata, la settimana e soprattutto il 2024!! Alba dal Campo dei Fiori ore 8.00. Un saluto dalle Guardiane del C.d.F”. E allora abbiamo chiesto alle nostre guardiane di raccontare com’è nata questa loro passione.

Ecco cosa ci hanno detto. Da parte nostra mille di queste corse, ragazze…

Buonasera ragazzi,

molti di voi mi conoscono da anni per aver gestito il vostro profilo di Instagram e per la collaborazione che continuo ad avere con articoli e foto riguardanti la scuola primaria “G.Galilei” dove insegno e della quale sono referente.

La passione per la natura e per la montagna ha portato me e la mia amica Elena Colombo (Varesine dalla nascita) a correre all’ alba, ormai da una decina di anni, verso i nostri amati Sacro Monte e Campo dei Fiori. Per tutti coloro che ci conoscono, che ci salutano, che ci accolgono e che ci vogliono bene siamo state ribattezzate le “Guardiane” e siamo diventate ormai dei simboli per gli abitanti e per i ristoratori del borgo, perché il nostro amore per la montagna è stato prima annusato, poi riconosciuto, infine condiviso. Insomma tra simili ci si intende, così siamo state adottate e siamo diventate parte del “paesaggio”.

Per tutti sarebbero levatacce, mentre per noi è un iniziare la giornata nel modo giusto! Per respirare. Per “Caricarsi”.

Per dire Sì alla vita anche quando la stessa si impunta con i suoi No!

Quasi ogni mattina il nostro obiettivo è uno solo: arrivare in “cima” per l’alba. Se si tratta di un giorno della settimana, la cima è il Mosè del Sacro Monte; se invece è un sabato o una domenica, il nostro saluto al sole avviene alla Scala del Cielo. Partiamo dal Palazzetto, oppure da Sant’Ambrogio o da piazzale Montanari e ci mettiamo a correre, praticamente sempre, con qualsiasi tempo.

Entrambe abbiamo una famiglia, dei figli, entrambe abbiamo dovuto affrontare dei problemi di salute che ci hanno portato a confrontarci con l’imposizione di conseguenti limiti che a volte ci hanno rallentato, ma mai fermato, perché i limiti si possono letteralmente abbattere con il coraggio e con una grande buona dose di volontà mentale!

Io ed Elena ci siamo “prese per mano” da amiche anzi come da sorelle.

Nella vita ogni giorno è un terno al lotto: la nostra corsa mattutina, il nostro voler vedere il sorgere del sole in cima al Sacro Monte o al Campo dei Fiori è allora un modo per augurarci il meglio prima di iniziare una giornata ricca di impegni lavorativi e familiari.

Non vogliamo farci notare: siamo state notate!

Vorremmo far capire alle persone che basta davvero poco per volersi bene, per ricaricarsi!

Il professor Carlo Zanzi ci aveva citate nel suo libro “Regina delle Prealpi – L’atletica leggera a Varese”, siamo inoltre volontarie della “ Campo dei Fiori Trail” e organizzatrici della “Mini Campo dei Fiori Trail” destinata ai bambini dai 6 ai 10 anni.

Michaela Tedde ed Elena Colombo