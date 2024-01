Grazie ai funghi Mogu srl di Inarzo produce nuovi materiali e raccoglie 11 milioni di euro di finanziamenti

A livello internazionale è già conosciuta come Sqim anche se i più la conoscono con il nome di Mogu srl, la ragione sociale originaria che rimarrà tale ancora per qualche settimana. È un’azienda di Inarzo, in provincia di Varese, specializzata nella produzione di biomateriali innovativi che ha appena chiuso con successo una raccolta di finanziamenti di 11 milioni di euro. Un’entrata che permetterà alla Mogu (Sqim) di fare ulteriori investimenti in ricerca e sviluppo, migliorare la propria capacità produttiva, integrare il team aziendale e migliorare la propria attrattività necessaria per attirare e trattenere i talenti in azienda.

L’iniezione di nuovi capitali di rischio è avvenuta attraverso un’operazione di venture capital guidata da Cdp (Cassa depositi e prestiti) venture capital sgr spa, società partecipata al 70% da Cdp equity equity e per il 30% da Invitalia, affiancata da European Circular Bioeconomy Fund (Ecbf Vc), Kering Venture sas, società dell’omonimo gruppo francese che gestisce case di moda di lusso, e il fondo di investimento italiano Progress Tech Transfer.

A fondare Mogu srl (Sqim) nel 2015 sono stati Maurizio Montalti, presidente e direttore della ricerca e sviluppo, e Stefano Babbini, amministratore delegato. L’azienda coproduce con la natura materiali innovativi derivati dal micelio fungino, ovvero ammassi filamentosi simili al cotone che stanno sottoterra e costituiscono la piattaforma di ingegneria e produzione dei biomateriali che vengono usati in più settori, come il fashion, l’automotive, l’edilizia e l’arredamento di interni. Una produzione a bassissimo impatto ambientale se paragonato ai processi di produzione tradizionali, perché non ha bisogno di temperature o pressioni elevate, ma solo di un ambiente controllato con un ridotto consumo di acqua, energia e suolo e minime emissioni di anidride carbonica.

Advisor dell’operazione per Mogu srl è stato lo studio legale Nunziante-Magrone, mentre Curtis Mallet-Prevost, Colt Mosle LLP ha assistito i lead investors Cdp Venture Capital sgr spa e Ecbf General Partner sarl. Il fondo Progress Tech Transfer è stato assistito da Orsingher Ortu, a Orrick Parigi l’assistenza legale di Kering Venture sas.