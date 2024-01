Morì mentre spegneva un incendio in Veddasca: i vigili del fuoco ricordano il collega Luciano Pettik

Sono trascorsi 43 anni dal terribile incendio che devastò la Val Veddasca, tanti quanti gli anni che hanno segnato la vita di Luciano Pettik, caposquadra del reparto milanese dei Vigili del Fuoco, che morì proprio mentre cercava di domare quelle paurose fiamme.

I residenti della Val Veddasca ancora oggi conservano nitidi i ricordi di quei giorni drammatici, in cui le campane a martello svegliarono gli abitanti, annunciando l’emergenza. Furono giornate devastanti per la valle, con numerosi uomini che si impegnarono strenuamente per domare le fiamme di un incendio che sembrava non voler cedere.

Il 2 gennaio 1981, in modo particolare, rimane impresso come un evento tragico, un “sacrificio” simboleggiato dalla figura di Pettik: ancora oggi ricordato come esempio di dedizione al lavoro per una vita tragicamente finita sul fondo di un burrone in fiamme. A ricordarlo, anche quest’anno, sarà l’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco del Corpo Nazionale di Varese.

Il prossimo 7 gennaio 2024, alle 11:30, don Viniero celebrerà una Santa Messa di suffragio per onorare la sua memoria e assicurarsi che questi eventi non svaniscano mai dalla nostra coscienza.

«Il ricordo è un valore assoluto, che non va mai sottaciuto. Quarantatré anni dopo, la Veddasca non dimentica» fanno sapere dall’amministrazione di Maccagno con Pino e Veddasca.

Durante una cerimonia analoga, nel 2022, gli amici dei Vigili del Fuoco hanno collocato una targa con l’iscrizione commemorativa nel luogo in cui Pettik perse la vita, in località “Quadra”, un posto di difficile accesso: «Abbiamo imparato a conoscere il suo volto grazie a una fotografia posta sulla parete esterna della Chiesetta dedicata alla Madonna delle Nevi, proprio in Forcora» conclude l’amministrazione.