Nate lo stesso giorno da due sorelle: Giorgia e Francesca oggi compiono 18 anni

«Diciotto anni fa vi avevamo raccontato…». A pensarci bene sono pochi i quotidiani on line che possono vantare un incipit del genere, che un po’ fa gelare il sangue a chi di primavere sulle spalle comincia ad averne parecchie ma che alla fine regala sorprese nascoste nelle pieghe del tempo, ma non per questo inaspettate.

Diciotto anni fa, infatti, vi avevamo raccontato la singolare storia di quanto avvenne proprio il 3 gennaio 2006: due bimbe vennero alla luce dopo pochi minuti l’una dall’altra, nello stesso giorno, nello stesso posto ma da due sorelle.

Un fatto che all’epoca destò un certo stupore, come scrivevamo, «anche tra i medici e il personale infermieristico presente all’ospedale» e che aveva assistito ai due parti. Un ngiorno di festa per le due mamme, Elena e Sara Secco, oltre che per le loro famiglie e gli amici. Una gioia cresciuta nel tempo. E quelle due neonate, diventate bimbe, poi ragazzine, sono oggi delle giovani donne che hanno raggiunto la maggiore età.

Le due cugine si chiamano Francesca Cardinale e Giorgia Romano (in ordine, nella foto). Queste due splendide ragazze vivono i sogni che ogni giovane dovrebbe vivere nel nostro mondo.

Giorgia studia grafica a Varese e attualmente sta praticando lo stage nell’azienda “Selgraph“ a Cocquio Trevisago. La sua passione è il disegno, ama gli animali e uno dei suoi più grandi desideri è poter stringere tra le sue braccia un koala.

Francesca é una ragazza sempre sorridente (almeno con gli amici) perfezionista e permalosa. Ama ascoltare musica (canta sempre, conosce mille canzoni a memoria) e ama la buona cucina. Frequenta il 4 anno del liceo linguistico all’istituto Cobianchi di Verbania. Vorrebbe viaggiare e andare ad ogni concerto.