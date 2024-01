Nel Giorno della Memoria gli studenti di Gallarate incontrano Helena Janeczek

Parlare della memoria con un Premio Strega: un’occasione speciale che potranno sperimentare gli studenti del Liceo Leonardo da Vinci di Gallarate, in occasione del Giorno della Memoria.

Sabato 27 gennaio 2024, dalle 9.00 alle 11.00, l’istituto di viale dei Tigli accoglierà Helena Janeczek, la scrittrice Premio Strega 2018, con il romanzo “La ragazza con la Leica”.

Helena Janeczek nasce, nel 1964, a Monaco di Baviera, da una famiglia polacca di origine ebraica. I suoi genitori, conosciutisi nel ghetto di Zawiercie, in Polonia, dopo essere scampati alla tragedia della Shoah, alla fine della Seconda Guerra Mondiale, vanno a vivere in Germania, dove l’autrice trascorre la sua infanzia e la sua adolescenza. Nel 1983 si trasferisce in Lombardia. Nel 1989, inizia la sua carriera di scrittrice; nel 1997, pubblica, per Mondadori, Lezioni di tenebra, un libro autobiografico: in esso cerca di ricostruire la storia dei suoi genitori, vittime delle persecuzioni razziali, riflettendo sulle ricadute dei loro traumi sulla sua esistenza di figlia.

Nel 2010, pubblica, per Guanda, il romanzo Le rondini di Montecassino, opera che indaga il lascito della Seconda Guerra Mondiale attraverso le storie dei reduci e dei loro discendenti.

Gli studenti dei licei, avendo letto Lezioni di tenebra e Le rondini di Montecassino, potranno dialogare con la scrittrice, ripercorrendo, con lei, i passaggi più coinvolgenti delle due opere, che intrecciano ricostruzioni storiche, memorie e vissuti biografici. Che cosa significa descrivere una tragedia come quella della Shoah? Quando il desiderio di conoscere deve darsi un limite, per rispettare il dolore, annidato nelle pieghe più profonde dell’animo di chi è tornato? È, davvero, possibile imparare dalle sofferenze e dagli errori della Storia? Quale dramma porta con sé chi è sopravvissuto? L’incontro costituirà anche l’occasione per riflettere su quanto sta accadendo agli Israeliani e ai Palestinesi.

L’organizzazione e la preparazione dell’incontro sono stati curati dalla prof.ssa Grazia Testa e dai suoi studenti della classe 4L, a cui si deve la elaborazione del materiale informativo che è stato consegnato alle classi partecipanti.