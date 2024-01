Nella futura casa di Varesenews arriva il bookcrossing

Un sogno: quello di creare un “contenitore” di cultura, formazione e crescita.

Questa la visione che prenderà vita nella nuova sede di Varesenews, che troverà la sua collocazione a Castronno, nell’ex scuola Marconi di sant’Alessandro, luogo che ancora oggi respira di storia e apprendimento.

Uno spazio che si svilupperà un passo alla volta e che nel frattempo ha deciso di ospitare, al suo esterno, il progetto di “BookCrossing”, dando vita a un’iniziativa che apre le porte all’immaginazione e alla condivisione attraverso i libri.

In questo senso, il progetto – che consiste nella pratica di prendere liberamente libri o lasciarne a disposizione di altri lettori – diventerà un veicolo perfetto per stimolare la circolazione delle idee e delle storie, un ponte tra chi ha amato un libro e chi, magari per la prima volta, ne farà la conoscenza. Ogni libro lasciato e ritrovato diventerà così un piccolo tassello di una connessione più ampia.

La piccola biblioteca sorge proprio fuori dalla futura nuova sede, e l’auspicio è che possa fungere da punto di partenza per una coinvolgente avventura per i possessori dei libri, per gli stessi libri e per i loro futuri lettori.