Non ce l’ha fatta “Enzo”, il falco del Pirellone: era ricoverato al Cral di Vanzago

«Purtroppo ‘Enzo’ non ce l’ha fatta». Con una comunicazione sul sito istituzionale, Regione Lombardia annuncia la scomparsa del falco nato nel 2022 sul grattacielo Pirelli e rimasto vittima di un incidente. «Il rapace – si legge nella comunicazione – ci ha lasciati nonostante gli interventi prontamente messi in atto da ENPA Milano e Cras di Vanzago».

Il giovane falco pellegrino figlio di Giò e Giulia che da anni nidificano al Pirellone era stato soccorso sulla Paullese all’altezza di Pantigliate e consegnato dalla Polizia Provinciale presso la sede dell’Enpa di via Gassendi 11, a Milano. Enzo era stato poi trasferito in mattinata al CRAS di Vanzago, dove è rimasto in osservazione. Purtroppo le sue condizioni sono peggiorate e oggi, 16 gennaio, è stata comunicata la sua morte.

«Nonostante le tempestive prime cure – ha dichiarato il Dott. Raimondi, medico veterinario del Cras Wwf Vanzago. -, e successivamente l’assistenza e le terapie dei giorni di degenza, il falco è deceduto. Troppo compromessa la situazione clinica con un danno neurologico e paralisi completa delle zampe per poterlo recuperare. Il personale del Cras di Vanzago ci ha comunque provato con la consueta professionalità e dedizione ma a niente è valso l’impegno purtroppo».