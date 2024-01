Non potete partecipare al falò di sant’Antonio? Ecco tutte le istruzioni per seguirlo in diretta

Quelle del falò di sant’Antonio la sera della vigilia e della benedizione degli animali nel giorno del Santo, sono tradizioni che i varesini non vogliono perdere: fanno parte della città in maniera viscerale, ed è un dispiacere non esserci. Ma non sempre è possibile: perchè si è malati, espatriati, o banalmente impegnati in altro.

Per questo da qualche anno a questa parte Varesenews segue il falò con le sue ormai tradizionali iniziative: il “servizio consegna bigliettini” e la diretta streaming del falò nel pomeriggio e nella sera della vigilia, il 16 gennaio, e la diretta della benedizione degli animali e del lancio di palloncini nella giornata di sant’Antonio, il 17 gennaio.

L’iniziativa ha permesso nel tempo ai varesini sparsi in tutti gli angoli del mondo di non perdersi la millenaria tradizione, e che non si perderanno nemmeno quest’anno. Per chi non potrà seguirlo in presenza infatti, VareseNews mette a disposizione ben tre dirette per permettere a tutti di assistere alle celebrazioni della festa:

LA CONSEGNA DEI BIGLIETTINI

L’appuntamento è intorno alle 18.30 di martedì 16 gennaio su Youtube, Facebook e, novità di quest’anno, Instagram. Una trasmissione di circa mezz’ora che vuole innanzitutto rassicurare coloro che hanno affidato i loro desideri ai “bigliettini virtuali” di Varesenews: testimonierà l’avvenuto posizionamento nella pira, e ne approfitteremo per fare il “riassunto degli eventi” da quel momento fino alla fine della festa di sant’Antonio.

LA DIRETTA DEL FALÒ

L’appuntamento, in questo caso, è per le 20.30 di martedì 16 gennaio: sempre su Youtube, Facebook e Instagram. Seguiremo l’accensione della pira seguendo la processione che porta il santo protettore, che inizia alle 20.30 dalla sede dei monelli della Motta in via Lonati, percorre via san Francesco, passa davanti alla camera di Commercio e poi sale da via Carrobbio verso il sagrato di piazza della Motta, e poi assisteremo in diretta all’accensione del falò di sant’Antonio 2024.

LA BENEDIZIONE DEGLI ANIMALI E IL LANCIO DEI PALLONCINI

Per assistere in diretta alla benedizione degli animali e al conseguente lancio di palloncini, l’appuntamento è per le 11.30 circa del 17 gennaio, giorno di sant’Antonio: anche in questo caso su Youtube, Facebook o Instagram. La benedizione vera e propria si terrà alla fine della messa delle 11, intorno quindi alle 11.50. A seguire è previsto il lancio dei palloncini.