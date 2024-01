“Nucleare? Sì, grazie” se ne parla alle Scuderie Martignoni a Gallarate

Giovedì 18 gennaio, alle ore 20.45, presso le Scuderie Martignoni a Gallarate, in via Mauro Venegoni, 3, Azione organizza un momento di riflessione aperto al pubblico dal titolo: “Nucleare? Sì, grazie. La transizione sostenibile insieme alle rinnovabili”. Un mix di fonti rinnovabili e nucleare è l’unica strada per raggiungere la neutralità climatica entro il 2050.

Questa è la proposta di Azione che sarà discussa durante la serata, a partire dal contributo degli esperti. L’iniziativa è nata, in particolare, dal lavoro dei tavoli tematici di Azione.

L’Italia si è impegnata a raggiungere la neutralità climatica entro il 2050. Azione propone di investire con convinzione per introdurre nel mix energetico nazionale anche una quota di energia nucleare, accanto alle fonti rinnovabili, per loro natura intermittenti e quindi non sufficienti a sopperire da sole all’intero fabbisogno del nostro Paese.

All’incontro, moderato dalla giornalista de La Prealpina Laura Defendi, prenderanno parte Giuseppe Zollino, responsabile Energia e Ambiente di Azione, Giuliano Locatelli, Ingegnere Nucleare e Lorenzo Mottura, Executive Vice President Strategia e Innovazione di Edison. Alla serata interverrà, inoltre, la Senatrice di Azione Giusy Versace.

Sabato 13 gennaio, inoltre, sarà possibile approfondire questo tema presso alcuni gazebo dedicati all’evento:

Varese – Corso Matteotti 1-3, dalle 9 alle 13

Busto Arsizio – Via Milano 12, dalle 15.30 alle 18.30

Gallarate – Piazza Libertà, dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19



L’ingresso è libero fino al raggiungimento della capienza massima della sala. Questo il link per prenotare