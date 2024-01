Numeri da record per il turismo varesino, l’assessore Caruso applaude

«Questi straordinari numeri dimostrano la crescita dell’attrattività di Varese e della sua provincia. Ancora una volta la Lombardia si attesta come regione capace di valorizzare i suoi territori mostrandone bellezze e unicità». Lo ha detto l’assessore regionale alla Cultura, Francesca Caruso, commentando i dati record sul turismo in provincia di Varese nel 2023.

«Di grande rilievo – ha aggiunto Caruso – è stato il ruolo dello sport per il conseguimento di questo importante risultato. Il forte binomio tra i grandi eventi sportivi e il nostro territorio sta diventando sempre più determinante per lo sviluppo e la valorizzazione di luoghi distintivi della Lombardia -. Varese – ha concluso l’assessore – può vantare la presenza di quattro siti Unesco, come Monte San Giorgio, Isolino Virginia, il Monastero di Torba e il Sacro Monte, luoghi ricchi di storia. La sinergia tra cultura e turismo è un punto nevralgico per rendere Varese, e più in generale tutta la Lombardia, sempre più protagonista di un “rinascimento culturale” che ponga al centro la promozione di un patrimonio unico».