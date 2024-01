Nuova Openjobmetis, prima sfida a una “big”: a Masnago c’è Venezia

Quattro partite e quattro vittorie – due delle quali in trasferta – tra campionato e coppa. La “nuova Openjobmetis”, quella con Nico Mannion a spingere in regia, Skylar Spencer a lottare in area e Sean McDermott (foto di S. Raso) a “tuttofare” in ala ha raccolto il massimo possibile nelle ultime settimane ma ora è attesa dal primo esame di difficoltà suprema.

Nel pomeriggio di domenica 14 gennaio (si comincia alle 16,30) i biancorossi ospitano l’Umana Reyer Venezia, capolista della Serie A insieme a Brescia e fresca di titolo di inverno con conseguente testa di serie numero 1 sul tabellone della prossima Coppa Italia. Una squadra lunga, potente, pure ricca che ha saputo cancellare l’inatteso stop interno contro Napoli vincendo (mercoledì sera) la partita di Eurocup contro il Besiktas.

La squadra di Neven Spahjia può inoltre contare sulle novità aggiunte dalla società per la seconda parte di campionato: il pivottone canadese Mfiondu Kabengele e il play-guardia Max Heidegger, californiano di origini austriache e figlio di quel Klaus che fu rivale di Stenmark e della Valanga Azzurra di sci vincendo cinque volte in Coppa del Mondo tra il 1977 e il 1978. Toccherà al coach di Sebenico decidere se impiegare Heidegger e scegliere quali stranieri lasciare seduti tra gli otto a disposizione. Di certo giocherà Rayjon Tucker, forse il giocatore più spettacolare della Serie A grazie a un atletismo e a una potenza fuori dalla norma (guardare per credere la sua schiacciata contro il bresciano Cobbins…).

Ma che partita sarà quella della Itelyum Arena? Innanzitutto calda, perché il palazzetto sarà tutto esaurito grazie anche alla spinta di una squadra capace di risollevarsi sotto la guida del nuovo idolo Mannion. E poi – è proprio lo stesso Nico a sottolinearlo – sarà aperta a patto che la Openjobmetis rispetti la propria identità: se Varese vuole attaccare Venezia lo può fare solo mettendo in campo il proprio basket. Giocato, però, ai massimi livelli. Quindi corsa e tiro da 3, ma anche aggressività sulla palla in difesa e reattività in area, specie a rimbalzo perché l’Umana è leader del campionato in questa statistica. Tutti, in definitiva, dovranno contribuire alla battaglia sotto i tabelloni, perché è anche così che nascono le folate in transizione tanto care alla squadra di Bialaszewski.

A proposito del coach, speriamo sia la volta buona che alla presentazione delle squadre non arrivino fischi nella sua direzione. Non perché sia sbagliato criticare (siamo i primi a farlo, sul giornale) ma perché ci sono modi e tempi: non si aiuta né lui né i giocatori contestando prima della contesa. Tanto più che con le vittorie sono arrivate una maggiore “presenza” del coach di Buffalo in panchina ma anche un basket diverso non solo negli interpreti ma anche nelle scelte. All’andata la OJM venne massacrata da Wiltjer, dominante in post basso contro i “piccoli” biancorossi: ora quei cambi difensivi sono molto più rari e siamo certi che – comunque vada il match – non saranno quelle le situazioni decisive.

Dopo la gara di Fiba Europe Cup, in cui Biala ha ruotato 11 giocatori (10 con qualche scampolo finale a Virginio) Varese potrebbe di nuovo accorciare le rotazioni. Vedremo se sarà ancora Woldetensae a farne le spese o se toccherà a Young ridurre la propria presenza in campo. L’ala azzurra è “osservata” da diverse squadre tra cui la Fortitudo di Attilio Caja: l’impressione è che da Bologna si aspetti come evolve la situazione e, in caso di scarso utilizzo nelle partite a venire, potrebbe anche arrivare un’offerta. Ma questa Varese, oggi, avrebbe bisogno di un gruppo ampio e solido, se vuole tentare la rincorsa in campionato e in coppa. Vedremo.

