Nuove rotonde sulla Briantea a Malnate, in Prefettura si studia la viabilità alternativa

Sono in programma nelle prossime settimane le prime opere per la realizzazione della nuova rotatoria di piazza Vittorio Veneto a Malnate, proprio davanti al municipio sulla Strada Statale “Briantea”.

Sarà un intervento profondo (qui l’articolo) che oltre a modificare la viabilità in città, si ripercuoterà sulla direttrice tra Varese e Como. Per questo motivo la Prefettura ha convocato un incontro con sindaci, forze dell’ordine e Anas e Areu per studiare le soluzioni alternativa della viabilità per limitare le problematiche che il traffico subirà nel periodo dei lavori.