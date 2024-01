Omaggio a Vittore Frattini: oggi ultimo giorno per visitare la mostra

Chiude domenica 7 gennaio, la mostra “Tra linea e luce”, ospitata al Palazzo delle Stelline di Milano e dedicata all’artista Vittore Frattini. “L’esposizione – ha spiegato l’assessore lombardo alla Cultura, Francesca Caruso – ha finora registrato un importante successo di pubblico con più di 100 ingressi giornalieri, per un totale di oltre 1500. Regione Lombardia ha contribuito in maniera concreta alla realizzazione di questo progetto con un finanziamento da 20.000 euro”.

La mostra, curata da Domenico de Chirico, presenta circa quaranta opere di Vittore Frattini, 86 anni, ancora in piena attività, che costituiscono una selezione significativa della produzione recente dell’artista varesino. Ma consentono anche di ripercorrere la sua carriera iniziata alla fine degli anni Cinquanta sotto la guida del padre, lo scultore Angelo Frattini.

Il percorso espositivo è diviso in due grandi sezioni. La prima è dedicata ai lavori su tela, con l’installazione ‘Linee di Luce’, composta da sedici Shangai e da alcune opere Lumen, le famose tele in cui Frattini utilizza colori acrilici luminescenti che reagiscono alla visione notturna. Nella seconda sezione si trovano le le sfere in vetro di Murano. L’installazione ‘Sinfonia Planetaria’ è un esempio della maestria estetica di Frattini.

“In sintesi – ha concluso l’assessore Caruso – la mostra riflette sul percorso dell’artista, enfatizzando la sua incessante ricerca di armonia tra linea, luce e spazio. Un omaggio a un grande protagonista che ha partecipato in modo attivo alla cultura del secondo ‘900″.