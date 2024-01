Open Day all’istituto Ponti di Gallarate, un’opportunità per esplorare i corsi quadriennali

L’ Istituto Istruzione Superiore “Andrea Ponti” è lieto di annunciare l’apertura delle porte ai futuri studenti e alle loro famiglie in occasione dell’ Open Day, per i nuovi percorsi quadriennali, che si terrà lunedì 15 gennaio 2024 alle ore 17.30 presso la sede di via Stelvio 35 a Gallarate.

“Questo evento offre un’opportunità straordinaria per conoscere da vicino l’ambiente educativo distintivo della nostra istituzione e approfondire la comprensione dei Corsi Quadriennali offerti.L’Open Day sarà un momento di incontro in cui i visitatori avranno la possibilità di incontrare docenti, staff accademico e studenti attuali, nonché i rappresentanti delle Aziende e degli ITS che partecipano alle filiere tecnico-professionali, al fine di ottenere così un’approfondita panoramica delle straordinarie opportunità di apprendimento che la nostra scuola offre”.

“Questa è un’occasione imperdibile per esplorare le aule, i laboratori e le strutture moderne che creano un ambiente educativo stimolante nonché propizio allo sviluppo delle competenze dei futuri studenti.I Corsi Quadriennali rappresentano il cuore pulsante dell’offerta formativa della nostra scuola. Sono progettati con cura per fornire una preparazione completa e integrata, che mette gli studenti sulla strada del successo accademico e professionale”.

Durante l’ Open Day sarà possibile approfondire la conoscenza di ciascun corso, ottenendo informazioni dettagliate sui programmi, sulle modalità di insegnamento, sulle opportunità di stage e di lavoro correlate.

Per partecipare all’open day occorre prenotarsi compilando, entro le ore 12,00 di

venerdì 12 gennaio, questo modulo google.

Si precisa che il modulo accetta prenotazioni fino al raggiungimento della capienza dell’Aula Magna della sede di via Stelvio 35