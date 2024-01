Openjobmetis, voglia di calare il tris. E a Treviso rientra anche Moretti

È un impegno delicatissimo quello che attende la Openjobmetis nel primo incontro del nuovo anno solare che è anche l’ultimo del girone di andata. I biancorossi, corroborati dall’effetto Mannion e dalle due vittorie di fine 2023 contro Pesaro e Reggio Emilia proveranno a calare il tris contro una squadra che, però, ha estremo bisogno di punti. Nella serata dell’Epifania (si gioca dalle 20,30) Hanlan e compagni affronteranno fuori casa la Nutribullet Treviso del grande ex Frank Vitucci.

Una squadra, quella veneta, che ha già visto l’inferno (9 sconfitte consecutive a inizio stagione) per poi risollevarsi (striscia vincente di 4 gare) e fermarsi settimana scorsa in quella che poteva essere una partita della svolta. KO in casa contro Pistoia, al termine di un match ricchissimo di emozioni. Treviso, quindi, non può permettersi un altro passo falso, specie al PalaVerde, ma avrà addosso molta più pressione rispetto a una OJM che ha siglato una serie di record contro la Unahotels e pare (pare!) molto più convinta nei propri mezzi.

L’arrivo di Mannion, con il suo apporto di classe e talento offensivo, ha permesso ad Hanlan di avere maggiore spazio così come nel reparto ali-lunghi i nuovi assetti (con il ritorno di McDermott e l’aggiunta di Spencer) hanno garantito a Brown e allo stesso McD maggiore licenza di colpire. In questo scenario è crollato il minutaggio di Woldetensae mentre andrà “pilotato” il rientro in squadra di Davide Moretti. L’esterno 25enne, ex di turno, sarà certamente a referto e quasi sicuramente tornerà a calcare il parquet dopo l’infortunio muscolare che gli ha fatto perdere le ultime tre partite.

Tom Bialaszewski – che contro molti pronostici ha mangiato sia il panettone sia il varesinissimo cammello – dovrà bilanciare i minuti del trio Mannion-Hanlan-Moretti e considerare anche l’apporto di Librizzi, molto positivo nelle ultime uscite. Ma come sempre, meglio avere problemi di abbondanza che di carenza. A proposito di “Biala”, è evidente che la sua posizione – già blindata da Scola 20 giorni fa – si è consolidata con i due successi recenti: anche per lui la gara di Treviso sarà un bell’esame contro un allenatore esperto e quotato come Vitucci (e quando pensiamo a Frank non può che salire un groppo in gola per quella immeritata incompiuta del 2013).

Tra i più attesi nella Marca c’è anche un giocatore teoricamente di secondo piano come James Young, acquistato in estate proprio dalla Nutribullet: un matrimonio naufragato presto. Al suo arrivo a Varese, Young ha evitato ogni genere di polemica verso la sua ex società, ma c’è da scommettere che sabato sera avrà tutti gli occhi addosso: i tifosi di casa temono una sorta di “vendetta”, quelli varesini si chiedono che tipo di gara potrà fare l’ex Kansas apparso a sua volta in miglioramento (ma ancora lontano dall’essere un protagonista).

SHAHID IN A2 MA VARESE LO “CONTROLLA” – Due giorni fa la Pallacanestro Varese ha annunciato la rescissione del contratto che la legava a Vinnie Shahid, divenuto nelle scorse ore un giocatore della JuVi Cremona di Serie A2 (non, ovviamente, la Vanoli). C’è però un particolare che riguarda il play arrivato dall’Islanda: Varese continuerà a “controllare” il giocatore almeno fino a una certa data della prossima estate quando potrà decidere se riprenderlo, chiudere i rapporti o se piazzarlo in un altro club. In pratica quello di Shahid a Cremona è un prestito anche se per le modalità non può essere definito in questo modo.

DIRETTAVN – La partita del PalaVerde sarà raccontata azione dopo azione dal consueto liveblog di VareseNews, a disposizione dei lettori fin dal venerdì, con notizie, curiosità, statistiche e con il sondaggio-pronostico prepartita. Sabato dalle 20 circa il collegamento per vivere insieme la partita: a disposizione anche la chat con cui si può commentare il match in tempo reale. La #direttavn è offerta da Finazzi Serramenti e Confident e per accedere è sufficiente CLICCARE QUI.