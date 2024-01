Ordinano 15 pizze dopo la partita a Castellanza e le rimandano indietro (senza pagarle)

Ordinano 15 pizze dopo la partita (persa per 3-0 al Pala Borsani di Castellanza contro la Futura Volley di Busto Arsizio) ma quando vengono consegnate le rimandano indietro, senza pagarle: «Sono arrivate troppo tardi. Non le vogliamo più». Così sarebbe stato risposto alla ragazza che le ha consegnate ieri sera (domenica) al palazzetto e che le ha dovute riportare indietro.

Il proprietario e pizzaiolo Raffaele Sceral non ha potuto far altro che protestare visto che la squadra del Soverato Volley femminile, con tutto lo staff, ha abbandonato il palazzetto in fretta e furia per fare ritorno in Calabria.

«Inizialmente mi avevano chiesto di consegnarle alle 18,45, poi hanno chiesto di spostare la consegna alle 19,10, creandoci anche non pochi problemi visto che la domenica sera abbiamo sempre molte richieste. Abbiamo tardato di soli 5 minuti ma loro non hanno voluto sentire ragioni. Non è per i soldi, alla fine si tratta di 90 euro, ma è per lo spreco di cibo visto che poi non ho avuto modo e tempo di donarle a chi, magari, questa sera non è riuscito nemmeno a mangiare» – l’amaro sfogo del proprietario della pizzeria ‘O Piennolo di corso Garibaldi.

A stretto giro arriva la replica della società Soverato Volley: «Noi abbiamo prenotato 15 pizze con consegna alle 19:10. Abbiamo fatto varie telefonate per sollecitare ed ogni volta ci veniva risposto che il fattorino sarebbe arrivato entro pochi minuti. Alle 19:40, visto il ritardo, siamo dovuti partire perché ci aspettavano circa 14 ore di viaggio. Ci dispiace per ciò che è successo ma niente è imputabile al nostro operato bensì al ritardo di oltre mezz’ora nella consegna delle pizze».