Passeggiata tra i presepi della Valle del Lanza con le Guardie del parco

Le Feste al Parco della Valle del Lanza non finiscono mai. E quale modo migliore per salutare il Nuovo Anno se non con una Passeggiata in compagnia delle GEV ai magici presepi del Parco?

L’appuntamento è per domenica 7 gennaio al Mulino del Trotto di Solbiate con Cagno, nel cuore del Plis.

Il programma prevede la visita del Presepe degli Animali del Bosco alle 15.00 con un primo gruppo e alle 15.30 con un secondo gruppo, ammirando il Bosco Invernale. ️

Al ritorno, alle 16.30, vin brulè e cioccolata calda per tutti al Mulino e spettacolo di Cornamuse. Il Presepe Galleggiante sarà illuminato dalle Torce alle 17.30. In caso di mal tempo l’evento sarà rimandato a Domenica 14 gennaio