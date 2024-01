Pazza finale per la Coppa Italia di Eccellenza: la Solbiatese vince ai rigori

È successo di tutto nella finale della Coppa Italia di Eccellenza tra Solbiatese e Ciliverghe, che metteva in palio il titolo regionale e il passaggio alla fase nazionale. Alla fine ad alzare la coppa è stata la Solbiatese, che riporta il trofeo in provincia dopo il successo del Varese nel dicembre 2018 (contro la Casatese).

Una gara ricca di emozioni, sorpassi e controsorpassi, errori e che anche dopo i canonici 5 penalty non aveva ancora decretato un campione. È servito il secondo turno di rigori a oltranza, con la parata decisiva di Seitaj su Minessi per concludere la partita e consegnare il trofeo alla squadra di Solbiate Arno.

LA CRONACA

Parte fortissimo la gara con Minessi che incrina l’equilibrio dopo 2’ e porta in vantaggio i bresciani. La Solbia risponde al 7’ con Sorrentino che con un’incornata su azione d’angolo rimette la gara in parità. Le emozioni sono tante, le due squadre attaccano forte e creano pericoli, ma a lasciare il segno è Milani che al 35’ regala il primo vantaggio ai nerazzurri con una bella azione personale. All’intervallo c’è così avanti la Solbiatese 2-1.

La ripresa dopo 10’ il Cili trova il pari con Cotello che sigla il 2-2. Come nel primo tempo, anche il secondo offre una serie infinita di colpi al cuore e così al 28’ i nerazzurri potrebbero ripassare in vantaggio ma Mira dagli 11 metri fallisce il penalty per il potenziale allungo. Chi sbaglia paga e così è ancora Cotello al 40’ a battere Seitaj e portare avanti i suoi. Non è finita, ovviamente, perché in pieno recupero la Solbia spinge in cerca del pari, che arriva al 47’, ancora con Milani per il 3-3 che chiude i tempi regolamentari.

Nei supplementari la grande occasione arriva all’ultimo minuto del secondo tempo ma Seitaj dice di “no” a Trovadini mandando le squadre ai rigori. Il portiere nerazzurro è determinante prima su Cotello e poi su Minessi mettendo la coppa sulla strada per Solbiate Arno.