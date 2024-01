Piccoli lavori all’uncinetto lasciati in giro per il Varesotto “per regalare un sorriso”

“Un punto per un sorriso”. Si chiama così il progetto di due amiche del Varesotto che ha come scopo quello di donare un sorriso.

Elisa Canazza di Cocquio Trevisago, 37 anni, racconta che l’idea è semplice, ma con una missione importante: «Lasciamo in giro per la città di Varese, ma non solo, dei lavori all’uncinetto o piccoli lavoretti accompagnati da un bigliettino che recita “se mi hai trovato portami conte, ti donerò un sorriso”.

E continua: «L’idea è nata perché ultimamente le persone sono terribilmente tristi, diffidenti e buie e speriamo con questo nostro gesto di riuscire durante il giorno ad aprire il cuore di chi trova il nostro “regalino”».

È possibile seguire il progetto sul gruppo Facebook “Un punto per un sorriso”.