Pioggia di canestri e di record: i numeri dell’ultima vittoria targata Pallacanestro Varese

La straripante vittoria su Reggio Emilia (116-93) con cui la Openjobmetis Varese ha concluso il 2023 è entrata nella storia della pallacanestro italiana e della società biancorossa.

Un successo memorabile non solo per il clima da “tutto esaurito” che si respirava a Masnago mentre lo scorso venerdì (29 dicembre) la squadra di Bialaszewski, in uno stato di grazia senza precedenti da quando l’ex assistente di Ettore Messina siede in panchina, annientava la Unahotels bersagliandola dentro e fuori dell’arco, ma anche per i numeri messi a referto sul parquet del Lino Oldrini di Varese.

Come riportato infatti dalla Lega Basket Serie A (LBA), sono diversi i record, societari e non solo, raggiunti dalla Openjobmetis nell’anticipo del quattordicesimo turno di campionato.

RECORD DI PUNTI NEL PRIMO TEMPO

Senza dubbio, tra i primati raggiunti quello che spicca maggiormente è il record italiano di punti realizzati nel primo tempo di gioco, ovvero nei primi 20 minuti dalla “palla a 2”: 70 punti, di cui 39 nel primo quarto e 31 nel secondo. Una pioggia di canestri che ha permesso di mettere in cassaforte il match già all’intervallo, anche grazie al vantaggio di ben 29 punti sugli ospiti.

Spiega la Lega con una nota ufficiale: «Nessuno aveva mai segnati cosi tanto nei primi due quarti di gioco. La Montepaschi Siena, che deteneva fino a a ieri sera il record di punti segnati nei primi due quarti, si era fermata a 69 nei playoff della stagione 2009/10 in Gara 1 dei quarti di finale giocati contro la Benetton Treviso, grazie a un primo quarto da 33 punti e un secondo da 36. Varese stabilisce cosi il nuovo record di punti sommando primo e secondo quarto».

Per quanto riguarda invece il singolo primo quarto di gioco il record è ancora saldo nelle mani di Treviso (45 punti), anche se la prova di Varese vale comunque il terzo gradino di questo speciale podio dietro appunto alla già «citata Treviso e ai 40 punti segnati da Biella nella stagione 2002/03 a Pesaro».

DUE RECORD SOCIETARI E HANLAN LEADER CLASSIFICA MARCATORI

Due sono invece i record societari, e riguardano i canestri da 3 e gli assist messi a referto da Nico Mannion e Oliver Hanlan, quest’ultimo eletto miglior giocatore dell’ultima giornata: «Le 21 triple realizzate contro Reggio Emilia sono il nuovo record societario per triple segnate in una partita e il nuovo primato assoluto di questo campionato (superate le 18 bombe firmate proprio da Varese a Napoli)».

«Anche i 30 assist distribuiti dall’Openjobmetis sono il nuovo record societario, dato che il club biancorosso che non era mai andato oltre i 27 realizzati la prima volta nella stagione 2014/15 alla 12ª giornata nella gara contro Sassari e nella scorsa stagione contro Napoli alla 15ª giornata».

Per l’MVP Hanlan la prestazione contro Reggio è coincisa inoltre anche con il proprio season high, ovvero il maggiore numero di punti individuali realizzati in una partita del campionato in corso: 31. Punti che rendono al momento la guardia canadese «il leader della classifica realizzatori».