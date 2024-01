Podcast, le audiopagelle di OJM Varese – Umana Venezia 92-103

I voti ai giocatori della Pallacanestro Varese letti da chi li ha assegnati, il nostro Damiano Franzetti che ha raccontato per noi la sfida valida per la 1a giornata di ritorno in Serie A, Openjobmetis Varese – Umana Venezia 92-103. Ecco le sue audiopagelle biancorosse, disponibili nei canali di VareseNews sulle piattaforme Spreaker, Spotify e Youtube. La fotografia è di Mattia Martegani, il supporto tecnico di Marco Corso.



.

.

.