Poker d’assi sul ghiaccio di Varese: chi solleverà al cielo la Coppa Italia?

Il borsino della vigilia è estremamente equilibrato. La Coppa Italia di hockey su ghiaccio prevista nel fine settimana a Varese vede impegnate le prime quattro della classifica IHL (Pergine, Caldaro, Varese e Appiano) che partono, su per giù, sullo stesso piano dal punto di vista dei pronostici.

I Mastini possono contare sul fattore campo, con una Acinque Ice Arena pronta a ruggire con oltre mille tifosi a spingere la squadra di Niklas Czarnecki a un bis che sarebbe storico, dopo il trionfo del 2023. Ma a differenza dell’anno scorso, quando i gialloneri arrivarono all’appuntamento da leader indiscussi della classifica, stavolta i valori paiono più vicini.

Il Pergine, in particolare, si è attrezzato per sottrarre lo scettro ai Mastini: una vittoria per parte in regular season, un successo pesante all’overtime per Vanetti e soci nello scontro diretto disputato in Trentino nel Master Round. L’aggiunta di Lemay a una compagine già forte con i fratelli Buono, Foltin e via dicendo mette le Linci (squadra anche molto ostica dal punto di vista dei… rapporti umani in pista…) in prima fila anche perché la semifinale vede i biancorossi opposti a un Appiano che – oggi – pare mezzo gradino sotto.

La semifinale dei Mastini è particolarmente complicata perché sarà contro quel Caldaro che lo scorso anno contese fino alla fine tanto la coppa (foto in alto un momento della finale ’23) quanto il campionato al team del presidente Carlo Bino e del ds Matteo Malfatti. I Lucci covano volontà di vendetta, hanno faticato con il Feltre nei quarti di finale ma hanno condotto una stagione di alto profilo fino a oggi, pur con qualche scivolone qua e là. La squadra di Suikanen ha nei fratelli Virtanen e in Selva i bomber designati ma – anche qui – siamo in presenza di una squadra molto pericolosa.

Il Varese ha affrontato diverse difficoltà nell’ultimo periodo, ricco di infortuni e di intoppi ma trascorso sempre lancia in resta tanto che Vanetti e soci si sono insediati in testa al Master Round. Czarnecki avrà a disposizione la squadra al completo nelle Final Four con l’eccezione di Fanelli, colpito al volto da un disco lunedì scorso, e del lungodegente Allevato. Ci sarà Schina che è squalificato in IHL ma può giocare in Coppa, un trofeo già sollevato ben cinque volte; ci saranno i vari Piroso, Bertin, Perla e Perino che hanno saltato per malattia o acciacchi qualche partita recente. Gli stranieri saranno certamente Näslund e Majul, perché Desautels non ha ancora completato l’iter burocratico per scendere in pista ma la società è stata chiara: il canadese, per quanto valido, sarà “ruota di scorta” nel caso uno tra lo svedese e il messicano avessero bisogno di un turno di riposo. Altrimenti i titolari sono loro.

Il designatore ha intanto indicato le quaterne arbitrali di tutti gli incontri: Pergine – Appiano sarà diretta da Bassani e Tirelli (con Mair e Zen), Varese – Caldaro da Bedana e Gruber (con Carrito e Dell’Amico). Già fatta anche la squadra dei fischietti per la finalissima: toccherà a Basso e Da Pian con il supporto dei linesmen De Toni e Petrov.

DIRETTAVN – Le Final Four saranno raccontate da VareseNews con un liveblog già attivo da venerdì mattina: all’interno notizie, curiosità, immagini e il sondaggio su chi vincerà il trofeo. Poi la cronaca dettagliata della semifinale dei Mastini e della finale per il titolo. I lettori hanno disposizione la chat per commentare insieme le finals: accedere al live è semplicissimo, basta CLICCARE QUI (e attendere il caricamento della pagina che richiede qualche istante).