Pronta a partire la nuova stagione dello Freerider Ski Tour targato Varese

Pochi giorni nell’anno nuovo ed ecco puntuale la partenza dello Ski Tour targato Varese che insegna in tutta Italia alle persone con disabilità a sciare da seduti. Sull’onda del successo dell’attività estiva sull’acqua dedicata al wakeboard paralimpico, il primo appuntamento stagionale sulla neve curato dall’Associazione Freerider Sport Events è in programma nel prossimo fine settimana a Sestola, dove arriveranno giovani ambasciatori dell’Associazione Spina Bifida, al quale seguiranno quelli all’Abetone dal 12 al 14 gennaio, a Folgaria dal 22 al 28 gennaio, al Tonale dal 2 al 4 febbraio, a Roccaraso dal 26 al 28 febbraio, a Canazei dal 7 al 9 marzo, a Bormio dal 15 al 17 marzo, Alta Badia dal 22 al 24 marzo e a Madonna di Campiglio dal 5 al 7 aprile.

«Anche quest’anno l’unico problema che abbiamo sembra essere quello della scarsità di neve – dice il presidente Giulio Broggini – per il resto abbiamo registrato il consueto riscontro in numero ben più considerevole rispetto ai posti disponibili. Partiamo da una sede per noi tradizionale come Sestola per finire nella prima settimana di aprile nell’altrettanto tradizionale sede di Madonna di Campiglio con quasi tutti gli appuntamenti già sold out e un crescente numero di giovani con noi per la loro prima volta in monosci, in ambienti e piste accessibili e, grazie alla collaborazione del Centro Addestramento Alpino della Polizia di Moena della Polizia di Stato e al Team Teleflex For Active Living, in sicurezza e con la massima assistenza».

Info: www.monosci.it