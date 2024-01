Pubblicato il nuovo bando per i bambini nati nel 2023 a Mornago

La giunta comunale di Mornago, in attuazione del proprio programma elettorale, ha deciso di approvare un bando rivolto ai bambini e bambine nate nel 2023 e residenti del comune. Il bando prevede un contributo una-tantum variabile in funzione dell’indicatore ISEE.

«Abbiamo ritenuto opportuno destinare un piccolo contributo ai nuovi nati del nostro comune, una sorta di benvenuto nella comunità – spiega l’assessore Maurizio Bigarella – questo per rafforzare e rimarcare l’attenzione alla popolazione che la nostra amministrazione cerca di avere».

«In un periodo così complesso come quello che stiamo attraversando, una nuova vita è linfa vitale per tutti, sia per i genitori sia per il nostro comune, Il bonus bimbi 2023 è un provvedimento per riconosce, in maniera concreta e molto semplice, il valore della persona al centro della società, con tutto quello che può creare, progettare e realizzare», sottolinea il sindaco Davide Tamborini.

La volontà dell’amministrazione è quella di riproporre anche per l’anno 2024 questa misura di sostegno alla natalità.

«Accogliere la vita è una prospettiva bellissima per tutti, da prendere come segnale di fiducia – rimarca orgogliosamente il primo cittadino -. La denatalità è un fenomeno che deve essere arginato con un respiro ben più ampio di quello municipale, ma Mornago per dare una spinta gioca la sua parte per “Cambiare le cose”».