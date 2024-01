Quarant’anni fa il debutto del Televideo in Rai: il precursore del web a portata di telecomando

Quarant’anni fa, il 15 gennaio 1984, nasceva il Televideo della RAI, una vera rivoluzione nella fruizione dell’informazione in Italia. In un’epoca dove Internet era ancora un concetto lontano per la maggior parte delle persone, il Televideo si è affermato come un mezzo all’avanguardia per accedere rapidamente a notizie, aggiornamenti sportivi, previsioni meteorologiche e molto altro.

Questo servizio, trasmesso tramite televisione, ha permesso ai telespettatori di navigare tra le varie pagine di contenuti usando semplicemente il telecomando. La sua facilità d’uso e la capacità di fornire informazioni aggiornate in tempo reale hanno reso il Televideo un servizio molto amato e utilizzato.

Oggi, nel 2024, il Televideo della RAI celebra il suo quarantesimo anniversario. Anche se la tecnologia e i modi di accedere all’informazione sono profondamente cambiati con l’avvento di Internet e dei dispositivi mobili, il Televideo rimane un simbolo importante nella storia della comunicazione italiana.

Il suo successo può essere attribuito alla sua semplicità e alla sua capacità di fornire informazioni essenziali in maniera rapida e diretta, una formula che ancora oggi, in un’epoca dominata dal digitale, ha il suo valore unico. Il Televideo può essere tutt’oggi consultato anche sul sito di Rainews, ed è costantemente aggiornato.

Il Televideo, una rivoluzione

Quando il Televideo RAI è stato lanciato nel 1984, rappresentava una delle prime incursioni nel mondo delle tecnologie di informazione interattiva in Italia. A quel tempo, il concetto di un servizio informativo digitale era rivoluzionario. Il Televideo utilizzava il sistema PAL (Phase Alternating Line) per trasmettere informazioni nascoste nel segnale televisivo analogico, visibili solo quando selezionate dal telespettatore.

Le pagine del Televideo erano organizzate in numeri, permettendo agli utenti di navigare facilmente attraverso diverse sezioni. Queste pagine venivano aggiornate costantemente e trasmesse in loop. Gli utenti potevano accedere a queste pagine tramite il loro televisore e un telecomando, esplorando le sezioni come notizie, sport, meteo e molto altro.

Questa tecnologia non solo ha portato un nuovo modo di consumare l’informazione, ma ha anche gettato le basi per le future interfacce utente digitali. In un’era precedente agli smartphone e all’Internet diffuso, il Televideo ha rappresentato un passo significativo verso l’era digitale, dimostrando che il pubblico aveva un grande interesse per un accesso rapido e facile alle informazioni.