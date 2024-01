Quasi 18 italiani ogni 1000 colpiti dall’influenza: è l’incidenza più elevata dal 2009

Mai un’incidenza così elevata dal 2009. La curva epidemica influenzale sfiora i 18 casi ogni 1000 abitanti battendo il record precedente di due anni fa (2021-2022) quando si toccarono i 16 casi.

L’andamento, secondo il bollettino settimanale dell’Istituto superiore di sanità, si è per mantenuto stabile, in lievissimo calo da 17,7 casi a 17,5. All’indagine concorrono diversi virus respiratori anche se sono proprio quelli dell’influenza a prevalere.

La fascia più coinvolta è quella dei bambini piccoli 0 – 4 anni: l’incidenza è pari a 48,66 casi per mille assistiti, nella fascia di età 5-14 anni a 19,21 nella fascia 15-64 anni a 17,15 e tra gli individui di età pari o superiore a 65 anni a 10,28 casi per mille assistiti

La Lombardia per la terza settimana si mantiene nella terza fascia di 4 per numero di casi: la media è stata del 17,07 con la punta massima di 48,51 casi tra i bimbi nella fascia 0 – 4 anni, i 16,62 dei ragazzini tra i 5 e i 14 anni, i 16,40 ta gli adulti 15-64 anni mentre solo gli over 65 hanno un’incidenza dell’8,91 casi ogni 1000.