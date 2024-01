Quattro buone ragioni per assumere giovani in azienda

Per quale ragione oggi un imprenditore dovrebbe assumere giovani in azienda? Lo abbiamo chiesto agli artigiani intervenuti alla presentazione della nuova campagna di comunicazione “Diventare grandi nelle piccole imprese” realizzata da Confartigianato Imprese Varese e rivolta alle giovani generazioni.

Nei momenti di crisi e transizione, l’innovazione e i giovani sembrano legati in modo indissolubile. Potenzialmente rappresentano un’opportunità straordinaria per le aziende che sono chiamate al cambiamento. I giovani rompono gli schemi, portano entusiasmo e una progettualità nuova. L’innovazione è frutto della creatività che a sua volta ha bisogno di “appetito” e “strumenti” per potersi sviluppare.

La complessità del cambiamento richiede flessibilità e capacità di adattamento. Ecco perché l’imprenditore deve essere “camaleontico”. Una cultura dell’apprendimento innovativa deve poter poggiare sulla confidenza e la fiducia ad ogni livello gerarchico dell’impresa: ascoltare e condividere senza timori e lasciare margini di autonomia diventa, dunque, fondamentale.

E forse nelle imprese artigiane, dove la catena di comando è più snella e veloce, questo contesto ambientale favorevole all’innovazione è più facile da realizzare. Antje Barabash e Anna Keller nel numero 1 del 2020 di “Skilled”, la rivista svizzera dell’Istituto universitario federale per la formazione professionale, a proposito della cultura dell’apprendimento che favorisce l’innovazione, scrivono: «In un momento caratterizzato dalla digitalizzazione e dalla richiesta crescente di flessibilità, la formazione professionale può cambiare e adattarsi se gli attori sono in grado di cambiare le proprie idee e convinzioni nei confronti delle modalità di apprendimento nel contesto lavorativo, sperimentando modelli inediti».