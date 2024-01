Quattro solisti di fama internazionale per iniziare il 2024 con l’Orchestra della Svizzera italiana

L’OSI saluta il 2024 con quattro solisti di fama internazionale a Lugano, per la stagione dell‘Orchestra della Svizzera italiana in Auditorio.

Nella ormai collaudata formula Play&Conduct, si esibiranno nell’Auditorio RSI, nel doppio ruolo di solista e direttore, il raffinato oboista russo Alexei Ogrintchouk (domani giovedì 11 gennaio), il violoncellista Maximilian Hornung (18 gennaio) il “mago” del flauto Maurice Steger (25 gennaio) e infine il celebre violinista Sergej Krylov (1. febbraio).

Il primo concerto con Ogrintchouk verrà anche proposto questa sera in tournée al teatro Valli di Reggio Emilia, con un afafscinante programma che abbraccia i due grandi autori del classicismo viennese: Ludwig van Beethoven, Ottetto per fiati in mi bemolle maggiore, op.103 e Sinfonia n. 2 in re maggiore op. 36; Wolfgang Amadeus Mozart, Cassazione in sol maggiore K 63 e “Ah se in ciel, benigne stelle” K 538 (trascrizioone per oboe e orchestra).

Qui potete trovare tutti i dettagli della programmazione dell’Orchestra della Svizzera italiana.