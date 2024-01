Questione fiscale per B&B e case vacanza, BBVarese invita ad associarsi

In un periodo di profondi mutamenti nel settore extralberghiero non imprenditoriale, l’Associazione BBVarese ha sollevato nuove “polemiche”, anche rispetto all’articolo 4, comma 5-bis, del Decreto-legge 50/2017, modificato dalla Legge di Bilancio 2024, che impone alle piattaforme come Airbnb di applicare una ritenuta fiscale del 21% (cedolare secca) sui guadagni degli host non professionisti derivanti da soggiorni brevi (fino a 30 notti).

L’Associazione varesina segue con attenzione i cambiamenti nel panorama extralberghiero fin dal 2022, e questa volta evidenzia le preoccupazioni provenienti dagli host, gestori di strutture extralberghiere, che si trovano in una situazione di incertezza: «in questo periodo – fanno sapere dall’associazione – stiamo ricevendo molte telefonate di host che gestiscono strutture extralberghiere e che non sanno come comportarsi ma soprattutto che non sanno a cosa andranno incontro nei prossimi mesi. Purtroppo, vediamo commercialisti che conoscendo poco il settore extralberghiero non imprenditoriale e le sue regole che in parte sono regionali, stanno dando consigli sbagliati agli utenti. I comportamenti fiscali che ne derivano – sottolineano – si propagheranno nel tempo».

In tal senso, dunque, si solleva il rischio di comportamenti fiscali errati, con conseguenze che si rifletteranno nel tempo. «Per esempio, nel recente passato ci sono state interpretazioni sbagliate, in molti casi inconsapevoli, delle detrazioni possibili col bonus detrazioni del 50% e 65%. Per noi e i nostri soci – spiegano – è assodato da tempo che chi ristruttura avendo una struttura extralberghiera operativa nella sua casa, può detrarre solo la metà degli importi del bonus dalla sua IRPEF. Questo, probabilmente e grazie alla nuova collaborazione del fisco italiano con Airbnb, verrà accertato anche a chi ha gestito in modo abusivo una struttura».

Le colpe, secondo l'associazione, non sarebbero però da attribuire solo agli host, «anche lo Stato, la Regione e tutta la filiera della Pubblica Amministrazione ha molto di cui autoaccusarsi. La Legge 27/2015 per esempio prevede dei corsi per gli operatori, ma chi doveva farli non se ne è mai occupato, se non per stimolo di associazioni come la nostra. Siamo regolarmente iscritti e rispettiamo leggi e regolamenti, e solo perché siamo senza partita iva non possiamo usufruire di corsi che ci aiutano a gestire correttamente le nostre strutture? BBvarese – Associazione B&B dei 7 laghi esiste dal 2011 ed è l'associazione senza scopo di lucro più rappresentativa della Regione Lombardia.