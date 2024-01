Rassegna Pomeriggi Teatrali del Teatro Franzato, un mix irresistibile di comicità e riflessione

Una Stagione 2024 in grande stile quella del Teatro Franzato, la compagnia, associazione e accademia teatrale della città e della provincia di Varese.

Prenderà il via il 21 gennaio la 19a edizione della Rassegna Pomeriggi Teatrali presso il Salone Estense di Palazzo Estense a Varese, con la Direzione Artistica Paolo

Franzato.

Questo il programma: domenica 21 Gennaio 2024, ore 18.00: “Come Tanta Gente”, di e con Giordano Folla (nella foto)

In questo monologo irriverente un giovane comico tenta di esorcizzare i suoi problemi, a partire dalle sue numerosissime ansie, ma anche di trovare una logica nelle molteplici contraddizioni che si celano nella vita quotidiana di un twenty-something che vive il mondo post pandemia e pre devasto climatico. Fallisce ad entrambe le cose, ma almeno fa ridere.

Giordano Folla: Dopo i primi studi teatrali con Paolo Franzato e la laurea in DAMS, dal 2017 comincia a esibirsi nei locali di stand up comedy di tutta la penisola. Partecipa ai programmi “Stand up Comedy” su Comedy Central e poi “Battute?” su Rai 2. Lavora come autore a Mediaset e successivamente al programma “The Roast of Life in Italy”. Ha all’attivo due spettacoli di Stand up Comedy: “A Tutto Xanax” e “Mi Amerò Quando Sarò Morto”. Conduce il podcast “Tazza di Caffè” insieme a Sandro Cappai.

Domenica 11 Febbraio 2024, ore 18.00: Le allegre comari in “Google Off. Tecnologia portami via” commedia scritta e diretta da Raffaella Marchegiano, con Rossella Sabato, Carolina Rainone, Raffaella Marchegiano. Lucilla, Olivia e Fiorenza.

Tre donne con età ed idee differenti ricordano alcuni momenti di vita insieme e si confrontano, in occasione del compleanno di Lucilla, sul variegato mondo della tecnologia. Partendo da Internet/Google ai Social, alle App, agli acquisti on line, fino ad arrivare alle intelligenze artificiali, toccando perfino il mondo del metaverso. Arriveranno alla soluzione finale? Tecnologia o no, smartphone o no, social o no… queste sono le domande che ci poniamo spesso. La tecnologia fa bene… sempre? Forse la migliore soluzione è quella di “usarla“ con parsimonia e intelligenza, di centellinarla, rischiando di restare indietro o di invecchiare precocemente. I ragazzi viaggiano alla velocità delle luce ma si stanno perdendo una parte della vita vera. Come disse Shakespeare….. è qui l’incaglio! La commedia è divertente, ironica, buffa e pungente, proprio per lo scambio di battute continue tra le donne in scena. Una commedia adatta a tutti. Da non perdere e tutta da ascoltare…parola di “Le Allegre Comari!”.

Domenica 10 Marzo 2024, ore 18.00: Teatro Franzato nella commedia “Tesmoforiazuse. La festa delle donne” di Aristofane, attori Raffaele Campolattano, Davide Del Vitto, Marcella Magnoli, Alessandro Mezzanotte, Caterina Murrazzu, Mauro Provvidi, Marco Rodio, Irene Terzaghi, Chiara Zanzi, coreografa Ines Rita Domenichini, danzatrici Nicoletta Ascoli, Paola Buzio, Roberta Codarin, Liliana Crugnola, Mariateresa Garghetti, Elena Gervasini, Gigliola Gigli, Sonja Lay, Priska Lemoine, Daniela Lobão, Veronica Mirto, Caterina Santoro, costumi Marcella Magnoli, trucco e parrucco di Laura Bonariva e Piera Bonati, assistente alla regia Marco Rodio, adattamento drammaturgico e regia di Paolo Franzato

La rassegna è patrocinata da: Comune di Varese, Fondazione Comunitaria del Varesotto onlus, Provincia di Varese e Università degli Studi dell’Insubria. Ingresso libero ad offerta in qualità di donazioni all’Associazione Teatro Franzato odv (iscritta al Runts con numero di repertorio 86736) volte a sostenere le attività di interesse generale.