Razziate le macchinette del Frattini, poi il “TripleBasket”: due arresti a Varese nella notte

Prima il liceo artistico: porte aperte al Frattini, distributore di merendine forzato, bottino di 100 euro. Poi il vicino “Triple Basket Varese” di via Daniele Manin, sempre zona stadio: articoli sportivi ghermiti dopo aver mandato in frantumi la vetrina con un tombino.

Ma arrivano le volanti della Polizia e finiscono in camera di sicurezza con l’accusa di furto aggravato un 41enne di Varese e la compagna classe 1989 originaria della Repubblica Dominicana ma cittadina italiana, entrambi senza fissa dimora. I due sono stati arrestati in flagranza di reato e portati dinanzi al giudice monocratico di Varese per il rito alternativo della “direttissima”: arresto convalidato e rimessi in libertà, sono stati sottoposti dai giudice Andrea Crema all’obbligo quotidiano di presentazione alla polizia giudiziaria.

Il difensore avvocato Oskar Canzoneri ha chiesto un differimento dell’udienza, tecnicamente i “termini a difesa” e il rinvio è stato programmato per il 6 febbraio prossimo (non è escluso che si arrivi al rito abbreviato). Dinanzi al giudice la coppia ha dichiarato «di aver agito per freddo e per fame».

Un doppio furto aggravato che in un colpo solo porta alla memoria due fatti di grande allarme sociale che hanno riguardato la città di Varese negli ultimi mesi: l’approdo in città della tecnica “del tombino“ per sfondare vetrate di negozi e arraffare l’arraffatile, e la piaga dei distributori automatici di merendine presi d’assalto in luoghi pubblici, palestre e scuole che hanno preoccupato i gestori del servizio non tanto per i soldi rubati, quanto per i danni agli erogatori che allo stato ammontano a cifre da oltre quattro zeri.