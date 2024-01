Rescaldina piange padre Orlando Borghi, missionario comboniano nel cuore del “suo” paese

Rescaldina piange padre Orlando Borghi, missionario comboniano classe 1944 originario del paese da molti anni in servizio in El Salvador, che lunedì 15 gennaio è mancato dopo essere stato ricoverato per alcuni giorni in ospedale

Missionario di lungo corso con alle spalle molti anni di servizio in America Latina, padre Orlando ha espresso il desiderio di essere sepolto a San Salvador, tra la “sua” gente, in una terra dove ha anche contribuito alla realizzazione di diverse chiese. A Rescaldina ci sarà comunque una celebrazione esequiale per l’ultimo saluto al sacerdote sabato 20 gennaio alle 10, alla quale saranno invitati a partecipare sacerdoti e religiosi che lo hanno conosciuto e hanno condiviso con lui un tratto di strada.

La sua scomparsa ha destato una profonda commozione in paese: nonostante i molti anni spesi in missione, infatti, padre Orlando Borghi è sempre stato profondamente legato alla parrocchia cittadina e ha partecipato per molti anni al campeggio – che proprio lo scorso anno ha festeggiato il suo 50° anniversario ed è tra le realtà più radicate nella comunità -, guadagnandosi l’affetto di tanti cittadini, tanto che sui social fioccano i ricordi di vita vissuta con il sacerdote e gli aneddoti che lo vedono protagonista. Lo scorso anno, inoltre, padre Orlando aveva festeggiato i suoi 50 anni di sacerdozio durante la festa patronale di Rescaldina.

«Vogliamo ringraziarlo per il suo servizio di sacerdote missionario in tanti luoghi di frontiera, senza tuttavia dimenticare il tanto impegno che è riuscito a dare anche alla sua parrocchia di origine, alle famiglie, ai più giovani, al campeggio – le parole con cui ha scelto di ricordarlo sui social l’Oratorio Don Bosco -. Come parrocchia troveremo il modo di ricordarlo; intanto ci stringiamo nella preghiera a lui, alla sua famiglia e ai tanti amici che ricordano con affetto la sua amicizia e la sua presenza tra noi. Che il Signore della vita ti accolga caro padre Orlando e ti doni la pace che hai meritato».