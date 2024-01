Rescisso consensualmente il contratto tra la Pallacanestro Varese e Vinnie Shahid

Pallacanestro Varese comunica che nella giornata di oggi è stata firmata la risoluzione consensuale del contratto con Vinnie Shahid; ciò si è reso necessario per permettergli di continuare l’anno in un’altra squadra.

Al giocatore, che in questi mesi si è contraddistinto per impegno e professionalità, vanno i più sentiti ringraziamenti ed i migliori auguri per il prosieguo della sua stagione.

