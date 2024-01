“Ricordi per un anno”, a Busto Arsizio trame di storie e di tessuti nei racconti popolari

Nell’ambito del calendario “Domeniche ai Musei”, torna domenica 14 gennaio, a partire dalle ore 16.30, l’appuntamento con “Ricordi per un anno” presso il Museo del Tessile e della Tradizione Industriale di Busto Arsizio (via Volta 6).

Questo incontro si inserisce nel nuovo ciclo di appuntamenti che esplora l’antichissimo legame tra letteratura e tessitura, mettendo in dialogo miti, leggende, storie e romanzi di tutti i tempi con la collezione museale. Domenica 14 gennaio una guida dei Servizi educativi museali accompagnerà i partecipanti in un affascinante viaggio tra racconti della tradizione popolare che vedono come protagonisti sarti, filatrici, tessitori, abili mercanti e curiosi personaggi che hanno a che fare con il mondo tessile.

L’iniziativa è dedicata al pubblico degli adulti.

La partecipazione è gratuita con prenotazione obbligatoria, da effettuare fino a esaurimento

dei posti disponibili, al seguente link (Al momento della prenotazione dal sito di Affluences, vi verrà chiesto di confermare la prenotazione cliccando su un link che sarà inviato alla vostra casella di posta elettronica. La conferma tramite link dovrà essere effettuata entro 2 ore dalla prenotazione. In caso contrario, la prenotazione non sarà confermata).

Per ulteriori informazioni:

Didattica Museale e Territoriale

Città di Busto Arsizio

Tel. 0331 390 242- 349

www.comune.bustoarsizio.va.it

