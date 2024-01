Rinviato lo sciopero dell’8 gennaio. Ma a Malpensa scatta il blocco degli straordinari

Lo sciopero dei servizi di terra a Malpensa viene rinviato di un mese. Ma al contempo i sindacati autonomi e di base dichiarano lo stato di agitazione e il blocco degli straordinari in MLE, come strumento di pressione.

La decisione arriva a seguito della convocazione d’urgenza da parte del Prefetto di Varese Salvatore Pasquariello, che ha risposto alla richiesta esplicita delle sigle sindacali (Flai, Usb, Cub Trasporti, AdL): le sigle sindacali hanno deciso «a seguito dell’intervento della Prefettura di Varese, pervenutaci in data odierna» di revocare lo sciopero nella data di lunedì 8 gennaio, quando sono comunque previsti altri scioperi in vari aeroporti in giro per l’Italia, e di indire un nuovo sciopero per il 9 febbraio, sempre per l’intera giornata, da mezzanotte a mezzanotte.

I sindacati di base hanno dichiarato «lo stato di agitazione con sciopero dello straordinario a partire dalle 00.01 del 18 gennaio fino alle ore 23.59 del 16 febbraio» per tutto il personale MLE di Linate e Malpensa.

La vertenza riguarda «l’adeguamento della parte retributiva e normativa del Contratto dei lavoratori, in base alle tabelle Istat, vista l’assenza di una adeguata contrattazione collettiva nazionale», compresi correttivi su alcune materie, come «l’elevazione della quota di arretrati, il calcolo delle maggiorazioni sulla paga reale dei lavoratori, il pagamento del lavaggio DPI, il miglioramento della parte normativa in materia di lavoro interinale e a termine e la garanzia della contrattazione in sede aziendale delle modifiche su orari ed organizzazione del lavoro».