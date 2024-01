Riparte la stagione al Duse di Besozzo, al via lo spettacolo “Lumina”

Al via la nuova stagione teatrale del Teatro Duse di Besozzo. Il primo spettacolo è per sabato 20 gennaio, alle 21 con “Lumina” di Synchroteatro, uno spettacolo di e con Lorenzo Marchi e Roberta Sciortino. In scena un duo di maschere mute e il loro linguaggio universale.

Un pittore e la sua musa. Uno spettacolo che somiglia ad una favola, che parla di passione e dolcezza, di vita e di morte. Una colonna sonora che respira nel silenzio dei personaggi. La morte può essere anche un viaggio verso qualcosa di diverso e non necessariamente la fine di tutto. Questo accade al nostro anziano pittore. Egli trascorre la sua esistenza vivendo di arte, ispirato dall’argentea Luna, soggetto principale dei suoi quadri e poetica ossessione. Le sue giornate, che si snocciolano con allegria tra episodi più o meno paradossali, trascorrono solo nell’attesa di potersi dedicare ai suoi quadri.

Puoi acquistare il tuo abbonamento per non perdere nemmeno uno spettacolo! oppure acquista i biglietti in teatro la sera dello spettacolo o sul sito liveticket.it/intrecciteatrali. Lunedì 15 gennaio dalle ore 10:30 alle 13 e dalle 14.30 alle 17.30 presso la Biblioteca del Comune di Besozzo in via Mazzini, 10 sarà presente un operatore di Intrecci Teatrali per biglietteria, abbonamenti e eventuali ulteriori informazioni.

Sabato 20 gennaio, alle 21

“LUMINA” DI SYNCHROTEATRO

Spettacolo di e con Lorenzo Marchi e Roberta Sciortino

Teatro Duse di Besozzo

