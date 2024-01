Riparte la stagione del Duse di Besozzo con sette spettacoli di qualità

L’Amministrazione Comunale di Besozzo riparte con la nuova stagione teatrale 2024 in collaborazione con la Compagnia Intrecciteatrali. In programma sette spettacoli di compagnie professioniste, scelte nel panorama nazionale, per portare in questa zona della Provincia un cartellone ricco, vario e frizzante con argomenti, linguaggi e proposte adatti a tutti all’insegna della qualità, con la direzione artistica di Andrea Gosetti. (Foto sopra di repertorio)

Non perdete l’apertura di questa stagione straordinaria sabato 20 gennaio alle 21.00: “Lumina” di Sychroteatro adatto anche a un pubblico di giovanissimi, vede in scena gli attori Lorenzo Marchi e Roberta Sciortino che con il linguaggio incantato delle maschere invitano a immergersi nell’arte, a vivere emozioni intense e a lasciarsi trasportare in un mondo di magia e bellezza. I corpi degli attori si fondono con le pieghe delle maschere, trasmettendo emozioni e sorrisi che vanno al di là delle parole. La selezione musicale, accuratamente scelta, entra ed esce come un orologio ben oliato, aggiungendo un tocco magico all’esperienza teatrale complessiva. Il Sindaco

Gianluca Coghetto “Finalmente dopo le chiusure dovute al covid siamo riusciti a organizzare una stagione teatrale completa, da sempre fiore all’occhiello della nostra Amministrazione. Quest’anno gli spettacoli toccano tematiche a noi care quali la Giornata della Memoria, la lotta contro la Mafia, la violenza contro le donne, l’attenzione alla tutela dell’ambiente fruibili da un vasto pubblico”. L’Assessore alla Cultura Silvia Sartorio “La stagione 2024 si caratterizza per spettacoli e compagnie contemporanee con un linguaggio moderno che tratta argomenti importanti con leggerezza ed ironia. Invitiamo giovani e adulti a lasciarsi coinvolgere e condividere emozioni dal vivo che solo il teatro può regalare”.

Di seguito gli altri spettacoli in stagione sempre alle ore 21.00:

– SABATO 3 Febbraio “124 SECONDI” – in scena Teatro Telaio – Un incontro di boxe. Agli angoli due campioni sportivi. Al centro una battaglia sul ring che diventa emblema della lotta tra nazismo in ascesa e la democrazia occidentale. Attraverso gli occhi appassionati riviviamo il mondo della boxe degli anni 20 e 30 ma più che soffermarci sull’epica della nobile arte del pugilato poniamo l’accento su come quasi cento anni fa un evento sportivo di portata mondiale sia stato manipolato, enfatizzato e strumentalizzato a fini propagandistici da due regimi contrapposti.

– SABATO 17 Febbraio “FALCONE BORSELLINO E LE TESTE DI MINCHIA” in scena Giulio Cavalli – Le mafie sono scomparse dal radar del dibattito pubblico e della politica, eppure, le operazioni raccontano una realtà diversa. Non se ne parla più, non ne parlano più. Ridere di mafia è il modo migliore per neutralizzarla e onorare la memoria di Falcone e Borsellino. Si sentono boss, ma per noi sono sempre e solo le uniche vere teste di minchia. Uno spettacolo di Giulio Cavalli, autore e attore di teatro civile. Si occupa di criminalità organizzata con inchieste, spettacoli, conferenze e incontri nelle scuole. I suoi libri sono tradotti in tutto il mondo.

– VENERDI’ 1 Marzo “FASHION VICTIM” – in scena Teatro Il Buratto – Marco e Mahima, due vite due realtà, due adolescenze distanti, in apparenza inconciliabili, eppure unite in un destino comune: essere vittime di quel sistema che chiamiamo moda. Tra queste due vite che lo spettacolo racconta su binari paralleli c’è un sistema al collasso. Ma questo Marco e Mahima non lo sanno e non ne hanno colpa. Il loro mondo è collegato, ma loro non lo vedono. Il loro mondo è uno solo, si sta esaurendo e loro sono ancora innocenti.

– SABATO 16 Marzo “UNA LACRIMA DI VOV” in scena Quinta Parete – Le cose infinite non finiscono, svaniscono magari, ma non possono finire. E se diventano invisibili, basta chiudere gli occhi e le trovi tutte lì. Le cose infinite continuano, in tutte le invisibili di cui siamo parte. Uno spettacolo a tratti divertente a tratti commovente, che riesce a esplorare con leggerezza tematiche forti. Un racconto potete che tocca profondamente tutti.

– DOMENICA 7 Aprile “QUASI UNA SERATA” – in scena Il Giardino delle Ore – uno spettacolo geniale e irriverente tratto dalla penna di Ethan Coen. Uno spunto di riflessione sul rapporto tra l’umano e il grande mistero dell’esistenza. Tra teatro dell’assurdo e l’ironia, gli attori si trovano all’interno di una scatola teatrale surrealmente costretti a “muovere” il pubblico, per provare a trasformare quella che altrimenti sarebbe quasi una serata in una serata memorabile.

– SABATO 20 Aprile “IO NON POSSO SBAGLIARE” in scena Intrecciteatrali – In scena un uomo e una donna. Lui, che ha commesso un crimine ed ora, scontata la pena, sarà libero di uscire per buona condotta. Lei, avvocato d’ufficio costretta a seguire l’assassino verso la sua libertà. Un dialogo di parole e silenzi che porteranno alla luce ilì dramma e la sua crudeltà. Sarà mai libero? La domanda finale lascerà tutti con il ficato sospeso.

Abbonamento alla stagione completa di 7 spettacoli con posto riservato 80€. I Biglietti sono acquistabili direttamente in teatro la sera dello spettacolo o sul sito: liveticket.it/intrecciteatrali.

Per info: cell. 331/3193531 Intrecciteatrali@gmail.com Tel. 0332/970195-2-229

biblioteca@comune.besozzo.va.it negli orari di apertura della biblioteca.