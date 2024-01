Riprendono gli incontri con l’autore alla biblioteca Bruna Brambilla di Varese

La serie di incontri con l’autore alla Biblioteca Bruna Brambilla di Varese riprenderà mercoledì 17 gennaio alle ore 17.45. Il primo evento in programma per il 2024 è la presentazione del libro “Il Gemello di Olonia” dell’autore Mario Alzati.

Mario Alzati, noto per le sue pubblicazioni di storia locale e per i suoi nove romanzi, si cimenta come narratore in questo libro. Ambientato tra l’immaginaria Olonia e Tradate, il libro racconta una profonda vicenda umana in un contesto storico veritiero.

L’incontro sarà coordinato dalla scrittrice Roberta Lucato, che dialogherà con l’autore. Roberta Lucato, bibliotecaria e giornalista pubblicista, è autrice di diversi saggi di storia locale e firma la rubrica “Accadde 100 anni fa” sul quotidiano “La Prealpina”. Nel 2021, è stata ospite della biblioteca con il suo romanzo “Lo spirito dell’Excelsior. Delitto al Grand Hotel di Varese”.

“Il Gemello di Olonia” racconta la storia di Angioletto Pessina, un panettiere che, tra mille ostacoli, cerca i suoi genitori naturali. Scopre che la sua nascita è il frutto di una storia boccaccesca, che lo umilia e lo fa soffrire. Nel contraddittorio percorso che lo porta a comprendere come il bene più prezioso sia la sua dignità di uomo, una tappa fondamentale è il coinvolgimento nelle vicende degli ebrei di Tradate colpiti dalla persecuzione nazifascista. Angioletto conosce figure che trovano il coraggio di proteggere le persone braccate, nascondendole o aiutandole a fuggire in Svizzera, e offre il suo piccolo contributo.