Riprendono i corsi per diventare bagnino in provincia di Varese

Diventare bagnini: ripartono i corsi per la provincia di Varese. Le prove di nuoto di ammissione, gratuite ed aperte ad ambo i sessi dai 16 ai 55 anni, avranno luogo: venerdì 2 febbraio 2024 alle ore 21.00 presso la Piscina Bustese Nuoto di Busto Arsizio, martedì 6 febbraio 2024 alle ore 20.00 presso la Piscina Sport Club 12 di Induno Olona ed infine mercoledì 7 febbraio 2024 alle ore 20.00 presso la piscina Comunale di Somma Lombardo.

I corsi si articolano in diverse lezioni teoriche e pratiche in piscina, dove si insegnano le varie nuotate e le tecniche di salvataggio, in prove di voga e di arti marinaresche sul lago Maggiore e in esercitazioni di pronto soccorso e di rianimazione con l’ assistenza di medici e istruttori della Croce Rossa Italiana. Il brevetto inoltre include l’autorizzazione all’utilizzo del defibrillatore automatico rilasciata dalla Croce Rossa Italiana e conferisce punteggio per l’arruolamento nelle Forze Armate e al riconoscimento dei crediti scolastici.

Le lezioni avranno inizio la settimana successiva le prove di ammissione. Con l’esame finale, davanti a una commissione presieduta da un Ufficiale della Guardia Costiera, si acquisisce un’abilitazione professionale valida per piscine, acque interne e mare, in Italia e all’estero, che consente di operare anche come Guardia Costiera Ausiliaria in collaborazione con le capitanerie di Porto e con la Protezione Civile. In questa veste i bagnini della “Salvamento” svolgono attività di sorveglianza sulle spiagge balneabili marine e lacustri e di assistenza a manifestazioni sull’acqua e a gare di nuoto, vela e canottaggio. Il brevetto offre soprattutto prospettive di lavoro nelle piscine pubbliche e private, nei villaggi turistici e negli impianti balneari al mare e da qualche anno anche sui laghi Maggiore e di Monate dove vengono impiegati, nei mesi estivi in diverse spiagge balneabili, numerosi bagnini di salvataggio.

L’iniziativa è patrocinata dalla Provincia di Varese nell’ambito del “Progetto Acque Sicure” promosso durante l’estate anche con la divulgazione di prontuari per i bagnanti e per i natanti. Per informazioni: 348.2628676 www.salvamentovarese.it

La prima associazione di bagnini professionisti del mondo fu creata in Italia nel luglio del 1871 era la Società Ligure di soccorso ai sommersi, divenuta poi nel 1876 Società Nazionale di Salvamento. In provincia di Varese la gloriosa associazione è presente dal 1992 e per far fronte alle numerose richieste di bagnini da parte di impianti sportivi e balneari della zona organizza in Provincia di Varese tre nuovi corsi per il conseguimento del brevetto professionale di bagnino di salvataggio – assistente bagnanti.