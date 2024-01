“Sacro e profano nell’arte”, all’Isola che non c’è di Saronno un incontro con Giuseppe Uboldi

Appuntamento venerdì 19 gennaio con Giuseppe Uboldi che presenterà una videoproiezione sul tema “Sacro e profano nell’arte”, per scoprire come lo sguardo erotico si sia spesso insinuato nelle forme d’arte destinate agli spazi del sacro

Incontro culturale venerdì 19 gennaio alle 18 alla sede de L’isola che non c’è, a Saronno. Giuseppe Uboldi presenterà una videoproiezione sul tema “Sacro e profano nell’arte”, per scoprire come lo sguardo erotico si sia spesso insinuato nelle forme d’arte destinate agli spazi del sacro.

Gli argomenti proposti saranno “Eros e Thanatos nei camposanti“, con immagini di sculture funerarie scattate in diversi cimiteri monumentali, e “L’iconografia di san Sebastiano e della Maddalena nella storia dell’arte“.