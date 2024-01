Sai salvare un bambino? A Tradate torna il corso di manovre salvavita pediatriche della Croce Rossa

Nuova edizione del corso annuale di manovre salvavita pediatriche organizzato dal Comune di Tradate in collaborazione con la Croce Rossa Italiana – Comitato di Varese. L’appuntamento è per sabato 20 gennaio alle 9.30 a Villa Truffini.

L’incontro fa parte del progetto “Proteggi i bambini, costruisci il futuro” con cui la Croce Rossa Italiana mira alla diffusione della cultura della rianimazione cardiopolmonare e delle competenze necessarie ad intervenire su soggetti in età pediatrica vittime di arresto cardiaco improvviso o di ostruzione delle vie aeree da corpo estraneo. Sempre più spesso vengono descritti incidenti tra le mura domestiche o nelle scuole, situazioni critiche che riguardano bambini vittime di eventi avversi a causa dell’ostruzione delle vie aeree da corpo estraneo, come cibo, palline di gomma giochi, caramelle. Ostruzione che, se non prontamente trattata, in pochi minuti potrebbe evolvere in arresto respiratorio al quale segue l’arresto cardiaco.

L’evento è gratuito. E’ necessaria la prenotazione inviando la propria adesione alla mail: asilonido@comune.tradate.va.it

Qui la locandina del corso