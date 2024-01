Saronno, città delle vetrine di Natale. E la via San Cristoforo vince due volte

Sono terminate le votazioni per l’iniziativa creata e organizzata da RadiOrizzonti InBlu per lo scorso Natale e che ha coinvolto numerosi negozianti di Saronno, in collaborazione con l’Associazione Commercianti cittadina, del Distretto Urbano del Commercio e con il patrocinio del Comune di Saronno. Evento che ha visto la partecipazione attiva de La Settimana di Saronno e il sito Primasaronno.it .

L’iniziativa è stata presentata anche a livello nazionale venerdì 12 gennaio con una diretta radiofonica trasmessa dal circuito InBlu, a cui RadiOrizzonti aderisce, e che ha visto la partecipazione dell’assessore al commercio del Comune di Saronno Domenico D’Amato intervistato dal direttore di RadiOrizzonti, professor Massimo Tallarini. L’intervista è riascoltabile sul sito della radio (podcast www.radiorizzonti.org “Il terrparla”).

Inoltre sabato 13, alle ore 9.30, RadiOrizzonti, oltre a comunicare il nome dei vincitori, ha fatto il punto sull’iniziativa con una tavola rotonda a cui hanno participato il vice sindaco e assessore alla cultura Laura Succi, il presidente di Ascom Saronno e del DUC Andrea Busnelli e Luca Galanti, rappresentante dei commercianti nel direttivo del DUC.

Più di cinquecento sono stati i voti espressi dall’inizio di dicembre al 6 gennaio scorso che hanno giudicato 23 vetrine partecipanti, suddivise in due categorie: la vetrina più bella con tema a carattere religioso e quella invece a tema più tradizionale.

Sono risultati più votati due esercenti che hanno le vetrine nella medesima via, nel centro storico della città: via San Cristoforo. Si tratta della vetrina dei Fratelli Dario, al numero civico 35, che ha presentato un presepe in ceramica. Mentre il Natale più tradizionale ha visto come vincitore la vetrina de Le Figaro, al numero 38, praticamente una di fronte all’altra. E infatti la premiazione avverrà martedì 16 alle ore 17 proprio in via San Cristoforo.

Visto l’interesse e la partecipazione qualificata, RadiOrizzonti è orientata a replicare l’iniziativa il prossimo Natale.